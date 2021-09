Actrice Leah Thys (76) laat in haar portemonnee kijken: “Ik begrijp niet dat mensen nieuwe auto’s kopen”

Actrice Leah Thys (76), vooral bekend van haar rol als Marianne Bastiaens in ‘Thuis’, laat in haar portemonnee én haar ziel kijken. In onze rubriek Centen en percenten vertelt ze openhartig hoe ze met geld omgaat, welke financiële lessen ze van haar ouders leerde en hoe ze spaart voor haar pensioen: “Ik ben geboren met een baksteen in mijn maag.”

1. Welke financiële les heb je geleerd van je ouders?

“Dat geld niet aan de bomen groeit. Je moet je dus in het zweet werken om je boterham te kunnen betalen. Met geld kun je je voorzien van tafel en bed. Het biedt comfort om te voorzien in je basisbehoeften. Maar geluk stijgt niét recht evenredig met het bedrag dat op je spaarboekje staat. Luxueus leven is eigenlijk een perverse manier om geluk probéren te kopen.”

“Thuis werd de tering naar de nering gezet. De jeugd van tegenwoordig baadt in overvloed en overdaad. Want hoe kun je nu leren om spaarzaam te zijn als je van alles te veel hebt zonder dat je er om moet vragen? Het is toch veel leuker om te sparen voor iets? Verlangen is veel leuker dan krijgen. De voldoening is vervolgens des te groter dan wanneer je het eenvoudigweg in je schoot geworpen krijgt.”

2. Waar stop jij je spaarcenten in?

“Enkel in dingen die er toe doen, écht belangrijk zijn. Mijn eigen stulpje, bijvoorbeeld. Aan pronken met de grootste auto op de oprit? Aan die ratrace doe ik niet mee. Ik denk dat ik in mijn leven nog maar twee keer een nieuwe auto heb gekocht. Een Peugeot 204. Ik was er verzot op. Maar die is op een maandagochtend van de fabrieksband gerold, denk ik, want ik heb er niets dan miserie mee gehad. In de jaren 70 heb ik ook nog een geitje gehad, maar in deze deux cheveaux had ik het altijd koud. Voor de rest heb ik altijd tweedehandsauto's gehad. Eigenlijk begrijp ik niet goed waarom mensen een fortuin spenderen aan blinkende bolides die om ter nieuwst zijn. Voor mij is een auto een gebruiksvoorwerp. Dat moet mij van A naar B brengen, liefst op een veilige en comfortabele manier. Maar of die auto nu uit Duitsland of Zuid-Korea komt, of roze of zwart is, interesseert me niet.”

3. In welke passies investeer je geld?

“Wat kwaliteitsvol eten betreft kijk ik niet op een euro meer of minder. Zo eet ik bijvoorbeeld liever een klein stukje filet pur dan een entrecote van hier tot in Tokio.”

“Zoals elke vrouw kom ik graag koket voor de dag. Maar ook hier primeert kwaliteit boven kwantiteit. Ik koop bijvoorbeeld liever één deftige jas dan drie mantels die na één keer wassen al gekrompen of verkleurd zijn. Pas op, voor mij hoeft kleding niet per se duur te zijn. Ik koop evengoed kleedjes in de outlet. Enkel voor een speciale gelegenheid, zoals toen ik op de Story Awards een carrièreprijs in ontvangst mocht nemen, mag het wat meer zijn. Ik kocht toen een mooie jurk van Armani. Soms mag je jezelf eens verwennen. Maar ik overdrijf hierin niet. Je hebt dames die elke dag van de week met een andere Delvaux-sacoche kunnen pronken. Ik heb er niet één, maar ik zou ook niet weten waarom ik per se een dure handtas nodig heb. Ik wil een sacoche die praktisch is, niét omdat er toevallig een merklogo op prijkt.”

4. Zorg je voor een extra appeltje voor de dorst?

“Wat ik bij ‘Thuis’ en in het theater verdien komt bovenop mijn pensioen. Nu, sowieso zal ik al blij zijn als de overheid nog geld heeft om pensioen uit te betalen zolang ik leef. Zoals wel meer Vlamingen ben ook ik geboren met een baksteen in de maag. Mijn huis is mijn onderpand voor mocht ik op een dag in de financiële problemen komen. Sowieso is het niet de aard van het beestje om geld langs ramen en deuren te smijten. Maar ik heb in mijn leven al hard genoeg gewerkt om me nu en dan iets extra te kunnen permitteren. Ook mijn vrienden trakteer ik met de glimlach. Zo koop ik bijvoorbeeld graag cadeautjes. Ja, ik gééf graag. Ik heb nog nooit iemand begraven weten worden met een kluis vol geld. Je kunt dus maar beter in het nú leven…”

5. Heb je ooit een financiële misstap gezet en welke les trok je daaruit?

“Ik ben geen fan van online shoppen. Dat vind ik te veel gedoe. Ooit heb ik een tuigje gekocht voor mijn poes Poly, die het superleuk vindt om te gaan wandelen, maar dat is helaas niet toegekomen. Kater Leo is een salonkat. Hem krijg je met geen stokken de straat op. Hij lijkt wel Garfield, want hij doet niets liever dan slapen, slapen en slapen.”

“Ook heb ik ooit één keer voor een bepaalde som aandelen gekocht. Maar da’s helemáál fout gelopen… Toen heb ik de conclusie getrokken dat investeren not my cup of tea is. Nee, de beurs is niet mijn natuurlijke biotoop. Ik zou dus alleen maar opnieuw van een kale kermis thuiskomen. En daar heb ik geen zin in. Voortaan speel ik op veilig. Áltijd.”

