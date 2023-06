Accijnzen voor aardgas verhogen in juli én mogelijk ook in oktober: op welke financiële impact moet je rekenen?

MijnenergieNa de aankondigde accijnsstijging in juli, volgt in oktober - mogelijk - een tweede verhoging, ten gevolge van de sterk gedaalde aardgasprijzen. Al zou de impact volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem voor een gemiddeld gezin beperkt blijven. Mijnenergie.be vat de situatie samen.

Hoe werkt het accijnssysteem voor aardgas?

Sinds 1 april betalen gezinnen extra accijnzen op hun energiefactuur. Die maatregel voerde de federale overheid synchroon in met de blijvende btw-verlaging van 21% naar 6%. Deze accijnzen zijn een flexibele, indirecte belasting.

Concreet: je betaalt het volle tarief wanneer de prijzen op de energiebeurzen minder dan 100 euro per megawattuur (MWh) bedragen voor aardgas en minder dan 250 euro per megawattuur voor elektriciteit. Stijgen de marktprijzen boven dat niveau, dan dalen de accijnzen op een basisschijf van jouw verbruik. Maar daalt de aardgasprijs gedurende een kwartaal onder 45 euro, dan stijgen de accijnzen voor het meerverbruik boven 12.000 kilowattuur per jaar.



Aangekondigde verhoging vanaf juli

De accijnzen van april, mei en juni zijn gebaseerd op de gemiddelde energieprijzen van oktober, november en december 2022. Toen stonden die prijzen een stuk boven de grenswaarden van 100 en 250 euro. Nu de prijzen zich enkele maanden onder die grenswaarden bevinden, staat het al een tijdje vast dat de accijnzen vanaf 1 juli stijgen naar de ‘normale’ tarieven.

Voor elektriciteit bedraagt het volle tarief tot 30 juni 42,58 euro per MWh, voor gas 5,01 euro per MWh, exclusief 6% btw. Voor wie recht heeft op het sociaal tarief bedraagt het 0 euro.

Vanaf 1 juli verhoogt het volle tarief tot 47,48 euro per MWh voor elektriciteit en 8,23 euro per MWh voor aardgas, telkens exclusief 6% btw. Klanten met een sociaal tarief betalen dan respectievelijk 23,62 euro en 2,77 euro per MWh”, gaf Stéphane Bocqué van Febeg, de sectorfederatie voor energie, reeds in maart aan.



Nieuwe stijging in vierde kwartaal

Vanaf oktober volgt er een nieuwe aanpassing, op basis van de gemiddelde gas- en stroomprijs in april, mei en juni. Het Rekenhof gaf aan dat, nu de gasprijs gedurende het lopende kwartaal onder 45 euro per megawattuur is gedaald, het accijnstarief in het vierde kwartaal mogelijk zal verhogen. Voor elektriciteit geldt dat mechanisme niet.

Minister Van Peteghem verdedigt die aanpassing: “Het is een hervorming die zorgt voor een prijsbescherming wanneer de prijzen op de markt voor gas en elektriciteit exploderen. Het is echter evenzeer een hervorming die ervoor zorgt dat er een stabiele, voorspelbare en betaalbare fiscaliteit is voor onze gezinnen. Dat is de hervorming die wij hebben voorgesteld. Dat is wat de hervorming vandaag doet. Daar sta ik volmondig achter.”



Wat is de impact op je energiefactuur?

De aanpassing van de accijnzen op aardgas in oktober wordt berekend op basis van het verschil van de marktprijs met de grenswaarde, waarop dan 6% wordt genomen. Momenteel bedraagt de prijs voor aardgas op de TTF101-beurs 43 euro, of 2 euro onder de grenswaarde.

Als antwoord op de bezorgdheid van Sofie Merckx (PVDA-PTB) en Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) gaf de minister aan dat de impact van de accijnsverhoging op die manier beperkt blijft. “Ik geef voor alle duidelijkheid mee dat het vandaag op een factuur van een gemiddeld gezin over 4 eurocent per maand gaat, op basis van de actuele prijzen.”

