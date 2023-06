Academische master verdient 4.624 euro bruto, maar deze jobs zónder diploma overtroeven dit salaris

Academische masters verdienen gemiddeld genomen meer dan academische bachelors (4.013 euro), professionele bachelors (3.661 euro) en mensen zonder een diploma hoger onderwijs (3.215 euro). Maar dat zijn natuurlijk maar gemiddelden. Op Jobat.be vind je verschillende jobs waarvoor je niet lang op de schoolbanken hoeft te zitten en waarbij je toch meer dan de gemiddelde academische master kan verdienen.



Voor die functies kan je solliciteren zonder bachelor- of masterdiploma – of zelfs zonder een diploma secundair onderwijs – zolang je de juiste ingesteldheid en interesses hebt. Je talenten en (emotionele) vaardigheden zijn dan belangrijker dan specifieke diploma’s. Eventuele noodzakelijke certificaten kan je behalen via je werkgever. Hieronder beschrijven we enkele voorbeelden van goed betaalde jobs zonder strenge diplomavereisten, waarvoor mooie vacatures staan op Jobat.be.

Softwareontwikkelaar

Programmeurs zijn in tijden van digitalisering en artificiële intelligentie onmisbaar. Heb je de belangrijke programmeertalen onder de knie of deins je er niet voor terug om ze via interne opleidingen aan te leren? Kan je vlot communiceren met klanten en ben je inventief? Dan is een job als softwareontwikkelaar jouw (middelbaar) diplomavrij ticket naar een boeiende job die goed betaalt.



Bewaker

Om bewakingsagent te worden, moet je het algemeen bekwaamheidsattest voor bewaking op zak hebben. Dat kan je onder meer behalen via een opleiding aan de VDAB. Het is belangrijk dat je stressbestendig en heel betrouwbaar bent, en dat je zekere fysieke inspanningen kan leveren. Je zal ook moeten slagen voor verschillende psychotechnische testen.

Bewaking is een job waarin je vaak in shiften werkt, ook ’s nachts en in de weekends. Dat krikt je loon flink op, maar is niet voor iedereen weggelegd. Je kan ook rekenen op extra premies, bijvoorbeeld om stand-by te staan of voor het transporteren van waardevolle goederen. Met wat opgebouwde ervaring verdien je al snel meer dan 4.500 euro. Maar ook als je nog jong bent en bijvoorbeeld start als parkeerwachter, is het loon helemaal niet slecht. Bekijk via onze database ruim 200 vacatures voor bewaker.

Hr-manager

Wie even door de vacatures voor hr-manager scrolt, ziet verrassend hoge lonen verschijnen: 3.750 tot 6.000 euro, 4.000 tot 5.000 euro of 5.000 tot 7.500 euro bruto per maand. Maar loop niet te hard van stapel: veel vacatures vragen wel degelijk een masterdiploma of ‘gelijkwaardig door ervaring’.

Je zal dus misschien toch even aan een lager loon in de sector moeten werken, voor je tot hr-manager kan opklimmen. Als je soft skills goed zitten – je kan goed omgaan met mensen, je communicatie is top en je krijgt er energie van om het voortouw te nemen – is dit een carrière met veel doorgroeimogelijkheden voor jou.



Financieel adviseur of beleggingsadviseur

Ben je commercieel ingesteld, maar heb je geen zin om lang te studeren? Als je je weg wel kent in de financiële wereld, graag verantwoordelijkheid opneemt én kan aantonen dat je ervaring hebt met de materie, dan zal een werkgever langs je studieverleden heen kunnen kijken. Je helpt een bedrijf, zoals een investeringsmaatschappij, zoveel mogelijk winst te maken door het vermogen van de organisatie zo goed mogelijk te laten renderen. Waarschijnlijk zal je met aan lager loon beginnen, maar wanneer je jezelf bewijst, komt daar al snel verandering in. Je loon kan dan sterk oplopen, tot bijvoorbeeld 5.000 à 6.000 euro per maand. Deze bedrijven zijn nu op zoek naar een financieel adviseur.

