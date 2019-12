ABVV brengt campagne voor minimumloon van 14 euro per uur naar het parlement TMA

12 december 2019

13u42

Bron: Belga 0 Geld "Moeten kiezen tussen eten kopen of naar de dokter gaan, dat is onrechtvaardig", zo zei een van de arbeidersvrouwen in de video met getuigenissen die de vakbond ABVV in de Congreszaal van het federaal parlement vertoonde donderdagochtend. De socialistische vakbond bracht zo haar campagne "Fight for fourteen" (Vecht voor een minimumloon van 14 euro per uur) naar het parlement. Schrijnende getuigenissen maakten duidelijk dat het huidige minimumloon van 9,84 euro onvoldoende is om op het einde van de maand rond te komen.

Het debat dat het ABVV donderdagvoormiddag in het parlement wilde houden kwam er uiteindelijk niet echt, omdat alleen volksvertegenwoordigers van PS, sp.a, Groen en Ecolo en PVDA/PTB present tekenden. De centrum- en rechtse partijen bleven afwezig, een aantal van hen omwille van agendaproblemen, maar het resultaat was dat alleen mensen die al vurig overtuigd waren van de noodzaak van die 14 euro met elkaar in gesprek gingen en er dus geen motivering van eventuele tegenstanders te noteren vielen.

Het ‘debat’ kaderde in een campagne die het ABVV al een jaar voert voor een fors hoger minimumloon. Doel is op termijn een verhoging van het minimumloon te bereiken naar 14 euro bruto per uur, of 2.300 euro per maand. Tot nog toe speelde de campagne zich af op straat en openbare markten, op festivals, aan universiteiten en aan fabriekspoorten. Het bracht alvast 70.000 landgenoten ertoe om een petitie te ondertekenen voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur.

“Met het huidig minimumloon van amper 10 euro per uur kan je niet waardig leven”, zei algemeen secretaris Miranda Ulens. “Naast Griekenland is België het enige land in de EU waar het minimumloon aan waarde verloor tussen 2010 en 2019. Er is een inhaaloperatie nodig.” Ulens wees erop dat een verhoging van het minimumloon de koopkracht bij laagbetaalde werknemers en dus ook de economische groei stimuleert. “In tijden waarin men de mond vol heeft over ‘terugverdieneffecten’, is het belangrijk te noteren dat het extra budget van die werknemers direct weer terugvloeit naar de economie in de vorm van consumptie.”

Het ABVV benadrukte ten slotte dat het optrekken van het interprofessioneel minimumloon in de eerste plaats een zaak van sociaal overleg moet zijn. De socialistische vakbond vraagt daarom aan de werkgeversorganisaties om terug rond de tafel te komen om te onderhandelen over een substantiële verhoging van het minimumloon.

