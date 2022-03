Absoluut record: Europese aardgasprijs stijgt tot boven 200 euro

Livios Vanaf 2023 verplicht om te renoveren naar een energiela­bel D: wat betekent dit? En hoeveel kost het?

Of je nu een bestaande woning koopt, erft of geschonken krijgt, vanaf 2023 moet je ervoor zorgen dat het pand dan binnen de vijf jaar een energielabel D haalt. Dat besliste de Vlaamse regering in het kader van het klimaatakkoord om de uitstoot in Vlaanderen fors te verlagen. Het is ook een tussenstap om tegen 2050 alle woningen op een energielabel A te krijgen. Maar hoe pak je zoiets best aan? En wat kost het? Bouwsite Livios legt het uit.

1 maart