Abnormaal hoge waterfactuur door een lek: komt je brandverzekering tussen? En wat moet je zelf ondernemen?

IndependerStel: op een dag krijg je een abnormaal hoge waterfactuur in de bus, maar je hebt in feite niet meer water verbruikt. Het eerste waar je aan denkt: een lek! Maar komt je brandverzekering dan tussen? En wat moet je allemaal doen? Independer.be zocht het voor je uit.

Contacteer waterleverancier én verzekering

Het eerste wat je moet doen, is je watermaatschappij maar ook je verzekeraar contacteren. De eerste heeft ervaring met dergelijke onregelmatigheden. De tweede opent een schadedossier van zodra het lek is vastgesteld. Samen met jou zal de waterleverancier eerst op zoek gaan naar een mogelijke verklaring. Vaak komt een medewerker van de maatschappij bij je langs om een paar vragen te stellen en de watermeter te bekijken. De kans is groot dat een waterlek de oorzaak is van je hoge waterverbruik. In dat geval kan je verzekeraar je helpen bij het opsporen van het lek.

Wat gebeurt er daarna?

Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om via je brandverzekering een beroep te doen op een lekzoekbedrijf. Je verzekeraar betaalt sowieso de kosten van het lekzoekbedrijf terug, of de schade gedekt is of niet. Daarbij stelt de verzekeringsmaatschappij een vakman aan die met gespecialiseerde apparatuur het lek komt opsporen. Dat kan bijvoorbeeld met een warmtebeeldcamera, waarmee de technicus in elke kamer van je huis of appartement nakijkt of een bepaalde muur opvallend veel koude plekken vertoont.

Is dat het geval, dan is de kans groot dat de waterleiding lekt, waardoor de muur afkoelt omwille van het koude water. Eenmaal het lek gevonden, verwittig je je verzekeringsmaatschappij en kies je een vakman die je waterleiding kan repareren. Maar niet zonder eerst foto’s te nemen van de schade veroorzaakt door het lek, zodat je die kan toevoegen aan je dossier.

Wat is gedekt door je brandverzekering?

De brandverzekering komt tussen bij vochtschade door een lek in de waterleiding. Maar dat gebeurt enkel voor de gevolgschade, en dus niet voor de oorzaak van het lek. Concreet wil dat zeggen dat je verzekeraar bij een lek in een leiding de vochtschade aan de muur zal vergoeden, of de inboedel die beschadigd is geraakt. Maar voor de eigenlijke herstelling van de buis van de waterleiding moet je dus bij de meeste verzekeraars zelf opdraaien. De meeste verzekeraars betalen ook niet het meerverbruik van water veroorzaakt door het lek terug.

