ABN AMRO snoeit Belgische jobs weg

20 december 2019

Bron: Belga 0 Geld De Nederlandse bank ABN AMRO wil de komende drie jaar een op de vijf jobs schrappen bij haar Belgische privatebankingpoot. Daardoor kunnen bijna 70 banen verdwijnen. De reorganisatie is een gevolg van de recente overname van de Belgische privatebankingtak van het Franse Société Générale. Daardoor moeten jobs worden 'ontdubbeld', schrijft De Tijd vrijdag.

Amper een week nadat de verzekeraar Allianz België heeft aangekondigd banen te schrappen, haalt dus opnieuw een belangrijke financiële groep de hakbijl boven in ons land. De Nederlandse bank ABN AMRO wil het de komende drie jaar met 50 tot 70 banen minder doen in België. Daarmee ziet tot 20 procent van de 340 werknemers bij de private bank zijn job bedreigd.

ABN AMRO, dat nog steeds voor meer dan de helft in handen is van de Nederlandse overheid, maakte zijn reorganisatieplannen eerder deze maand bekend op een bijzondere ondernemingsraad. Hoe ABN AMRO de herstructurering wil doorvoeren, is voorlopig nog niet duidelijk. De directie en de bonden zitten in de eerste fase van de informatieronde die werd opgestart in het kader van de wet- Renault.

De reorganisatie is een gevolg van de recente overname van de Belgische privatebankingtak van Société Générale. Door vorig jaar de hand te leggen op die activiteiten van de Franse bankreus groeide ABN AMRO in ons land uit tot een van de grote spelers in financiële diensten voor vermogende klanten. "Maar we zagen dat veel overlap bestond tussen de twee groepen", zegt Solange Rouschop, het hoofd van de privatebankingtak in België. "Met deze ingreep willen we een aantal functies in de groep ontdubbelen. Dat gaat gebeuren via een collectief ontslag. Al houden we in ons plan ook rekening met banen die via natuurlijk verloop verdwijnen.”