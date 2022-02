Aardgasprijzen nemen flinke duik: vanaf wanneer merken we dit aan onze factuur?

De prijs per megwattuur op de toonaangevende termijnbeurs Dutch TTF Natural Gas Calendar bedraagt nu 75,75 euro, tegenover een piekprijs van meer dan 140 euro midden december. Omwille van de geopolotieke spanningen in Oekraïne blijft de markt wel uiterst volatiel, waardoor verdere prijsschommelingen niet uitgesloten zijn. Aangezien de energiefactuur het beeld over een langere termijn weerspiegelt, valt nu nog niet in te schatten of de prijzen voor gezinnen binnenkort ook effectief mee zullen dalen.