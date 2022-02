Aardgasfactuur nadert de 4.000 euro op jaarbasis

Elektriciteit en aardgas zijn ongemeen duur. Dat blijkt nog maar eens uit nieuwe cijfers van de federale energieregulator Creg. De gemiddelde aardgasfactuur op jaarbasis stijgt in januari naar 3.782 euro. In Wallonië is dat bijna 4.000 euro. Maar er is ook een klein beetje goed nieuws: in februari is er een lichte daling van de prijzen merkbaar.