Aardgasfactuur met 18 procent gedaald KVDS

13 maart 2020

18u48

Bron: Belga 1 Geld De aardgasfactuur van de Belgische huishoudens is vorig jaar gemiddeld met 258 euro of 18 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de federale energieregulator Creg. De gemiddelde stroomfactuur lag 16 euro of 1,7 procent hoger.

Dat gezinnen minder moeten betalen is een gevolg van de daling van de aardgasprijs en in mindere mate van de dalende netkosten. Daarmee zijn Belgische gezinnen goedkoper af dan gezinnen in Duitsland, Frankrijk of Nederland. Alleen in het Verenigd Koninkrijk betaalden de huishoudens nog iets minder voor aardgas.





De stroomfactuur is vorig jaar licht gestegen. Daarmee zijn de gezinnen in ons land toch nog beter bediend dan die in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar ligt hun factuur wel hoger dan in Frankrijk en Nederland.