Aanvullende verzekeringen naast je autoverzekering, een must?

Bij het afsluiten van een autoverzekering moet je een aantal keuzes maken. Neem ik enkel een BA verzekering, of ook een full omnium? Of toch maar een mini omnium? Veel om over na te denken. Dan hebben we het nog niet gehad over de aanvullende verzekeringen: rechtsbijstand, bestuurdersverzekering, bijstandsverzekering. Zijn deze wel nuttig? Independer.be denkt van wel, en legt je ook uit waarom.

Rechtsbijstandsverzekering

Stel je hebt een ongeval waarvoor de tegenpartij aansprakelijk is maar deze betwist zijn verantwoordelijkheid. Er ontstaat een discussie en geen van de partijen is bereid om van zijn standpunt af te wijken. De verzekeraars zullen in dit geval, op basis van juridische feiten, de verantwoordelijkheid van de partijen bepalen. Dit kan leiden tot een tussenkomst van advocaten, en eventueel een rechtsprocedure. Alle juridische en administratieve kosten bij een conflict, worden door de rechtsbijstand vergoed.

Ook wanneer de verantwoordelijkheid voor de schade duidelijk is, kan een rechtsbijstandsverzekering nog nuttig zijn. Een auto met Spaanse nummerplaat rijdt achteruit tegen de bumper van je auto, met een ferme deuk als gevolg. Zonder rechtsbijstand zal je zelf contact moeten opnemen met de BA-verzekeraar van de Spanjaard, die hij hopelijk afgesloten heeft. Heb je een rechtsbijstand, dan schakel je deze in om de schade met de Spaanse verzekeraar te regelen.

Een rechtsbijstandsverzekering is niet verplicht, maar is eigenlijk een must wanneer je een autoverzekering afsluit. Zeker als je weet dat ongeveer 20% van de ongevallen wordt afgehandeld na tussenkomst van een advocaat. Hoe uitgebreid de rechtsbijstand is en tot welke bedragen je verzekerd bent, verschilt per verzekeraar. De details hiervan vind je in je polis.

Bestuurdersverzekering

In de verplichte BA autoverzekering is alle schade verzekerd die je toebrengt aan derden, ook lichamelijke schade. Zijn jouw passagiers gekwetst in een ongeval dat jij hebt veroorzaakt, dan worden ook hun medische kosten door jouw BA verzekering betaald. Ben je in dit ongeval zaanverelf gewond, dan moet je zelf opdraaien voor jouw medische kosten.

Heb je een bestuurdersverzekering, het woord zegt het zelf, dan komt deze tussen voor de medische kosten van de bestuurder, na een ongeval in fout.

Sommige verzekeraars beperken hun tussenkomst tot een forfaitair bedrag, andere gaan veel verder in hun waarborgen en voorzien ook een tussenkomst wanneer bijvoorbeeld je woning moet aangepast worden als je, na een ongeval waarvoor je in fout was, blijvend invalide wordt. Ook bij een overlijden voorziet de bestuurdersverzekering een vergoeding voor de nabestaanden van de chauffeur. Hoe deze schadevergoeding berekend wordt, verschilt ook weer per verzekeraar en vind je terug in je polis.

Bijstandsverzekering

Niets vervelender dan langs de kant van de weg staan met een lekke band of een kapotte motor. De bijstand die voorzien is in je BA of omniumverzekering is enkel van toepassing na een ongeval. Een pechbijstand moet je apart afsluiten. Afhankelijk van de verzekeraar wordt, naast bijstand voor je auto, ook bijstand aan personen voorzien.

Zoals vaak kunnen de voorwaarden verschillen per verzekeraar. Kijk dus goed na of je recht hebt op een vervangwagen, of de bijstand geldt vanaf je woonplaats en of je oudere wagen ook verzekerd is. Soms legt de verzekeraar voor een oudere auto specifieke voorwaarden op. Een pechbijstand zorgt er in elk geval voor dat je bij autopech geholpen wordt, 24/24, 7/7. Als je dit zou willen is het ook mogelijk bijstand in het buitenland te verzekeren.

