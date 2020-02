Aantal wijnbouwers in Vlaanderen blijft stijgen HAA

12 februari 2020

12u21

Bron: Belga 0 Geld Het aantal wijnbouwers in Vlaanderen is vorig jaar opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers voor 2019 die Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams parlement heeft meegegeven op een vraag van Karolien Grosemans (N-VA).

Uit de voorlopige cijfers van minister Crevits blijkt dat Vlaanderen vorig jaar 110 wijnbouwers telde. Dat zijn er 10 meer dan in 2018 en 16 meer dan in 2017.



De wijnproductie lag vorig jaar wel lager dan het jaar voordien. Zo werd vorig jaar 705.196 liter geproduceerd. Dat is een kleine 260.000 liter minder dan in 2018, maar dat was een uitzonderlijk jaar. De ruim 700.000 liter blijft beduidend meer dan de 478.108 liter in 2017.

Top drie

Het totale areaal voor de wijnbouw lag in 2019 op 263 hectare tegenover 235 hectare in 2018 en 217 hectare in 2017. De top drie van geteelde wijndruiven zijn Chardonnay, gevolgd door Pinot Noir en Pinot Gris.



"De wijnbouwsector groeit in Vlaanderen en wordt economisch belangrijker en ook steeds professioneler. Het aantal Vlaamse wijnboeren groeit jaar na jaar en ook het areaal blijft groeien", zegt minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V).

De CD&V-minister wijst ook op de waaier aan vormings- en opleidingsmogelijkheden in de sector. "In 2019 volgden ongeveer 600 deelnemers een opleiding over wijnbouw via het aanbod van die naschoolse vorming. Nog voor de zomer gaan we met de Vlaamse wijnbouwers rond de tafel zitten. We willen horen welke noden er in de sector zijn op het vlak van onderzoek, opleiding, samenwerking en promotie", besluit Crevits.