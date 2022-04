Aantal werkzoekenden in Vlaanderen daalt in maart

TV Paradijs zoekt jobstudent: luxeresort uit ‘Paradijs zoekt personeel’ werft nu ook jongeren aan

We weten nog altijd niet wie de nieuwe managers van Zanziblue op Zanzibar zullen worden, daarvoor moeten we nog wachten tot de finale van ‘Paradijs zoekt personeel’. Maar intussen is VTM al wel op zoek naar jobstudenten om het team van de winnaars deze zomer te versterken.

13 maart