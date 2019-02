Aantal werklozen met 10 procent gezakt in één jaar tijd HA

27 februari 2019

14u54

Bron: Belga 0 Geld In januari telde ons land 346.106 werklozen. Dat is een daling met 10 procent op een jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RVA en van minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Het gaat om de laagste cijfers in vele jaren.

De werkloosheid daalt zowel bij de vrouwen als de mannen, in alle gewesten en bij bijna alle leeftijden. Bij de min 25-jarigen daalde de werkloosheid op jaarbasis met bijna 18 procent.

In de leeftijdsklasse van 60- tot 65-jarigen is er wel een stijging met 25 procent. Dat komt omdat de leeftijd voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende dit jaar is opgetrokken tot 64 jaar.