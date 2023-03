Aantal renovatieleningen stijgt: ga je best aankloppen bij de overheid of bij een bank?

Spaargids.beEen nieuwe keuken of badkamer plaatsen, het dak vernieuwen of je woning energiezuiniger maken: kriebelt het ook bij jou, nu Batibouw (vanaf 14 maart) opnieuw de deuren opent? Misschien zoek je in dat geval nog een interessante formule om je renovatie te financieren? Spaargids.be overloopt de mogelijkheden.

Hoger aantal renovatieleningen

Stel: je wilt geen al te groot bedrag lenen en, dus, geen hypotheeklening afsluiten, waarvoor je notariële en dossierkosten zou moeten betalen. Je zit ook niet in de laatste rechte lijn van een hypothecaire lening die bijna is afgelost en waarvan je terugbetaald kapitaal opnieuw zou kunnen opvragen.

Je bent met andere woorden op zoek naar een andere kredietformule voor je renovatie. En daarin ben je zeker niet alleen. In 2022 werden liefst 35 procent meer renovatiekredieten afgesloten dan het jaar ervoor. Maar tussen welke formules kan je dan kiezen?



Via de overheid: de Mijn VerbouwLening

• Wil je de kwaliteit en energieprestaties van je woning verbeteren?

• Ligt je pand in Vlaanderen en is het minstens 15 jaar oud?

• En heb je een belastbaar inkomen als alleenstaande van maximaal 51.840 euro, of ten hoogste 74.060 euro als koppel zonder persoon ten laste (of alleenstaande met één persoon ten laste)?

Goed nieuws: dan kom je voor de financiering van je renovatie - mogelijk - in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening. Je kan in dat geval tot 60.000 euro lenen, terug te betalen op 25 jaar, met 3 procent korting op de rente. Tot voor kort leende je dus gratis, omdat de wettelijke rente minder dan 3 procent bedroeg. Sinds 1 februari 2023 betaal je wel een rente.



Interessant om te weten: ook als je je woning verhuurt, kom je - mogelijk - in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening. In dat geval gelden er geen inkomensgrenzen, maar moet je aan enkele andere voorwaarden voldoen. Ofwel verhuur je dan via een sociaal verhuurkantoor, in welk geval je een geschreven huurbelofte in handen moet hebben. Ofwel verhuur je zelf, maar dan mag je huurprijs niet meer dan 900 euro (of in enkele gemeenten 1.000 euro) bedragen.

Via banken: de gewone renovatielening

Kom je niet in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening? Dan kan je voor een gewone renovatielening op afbetaling kiezen. Bij dat krediet betaal je geen hypotheek- of dossierkosten. Dat maakt het een interessante formule als je een relatief klein bedrag wilt lenen.

Tarieven vind je in allerlei grootordes: van 3,69 procent bij Mozzeno tot 9,99 procent bij Budget Partners. Als je bijvoorbeeld begin maart 20.000 euro wilde lenen en op 48 maanden terugbetalen, kostte je dat bij BNP Paribas Fortis 449,99 euro per maand, aan een Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) van 3,89 procent. In totaal betaalde je dan 1.599,52 euro rente.

Mét korting, mits aandacht voor energiezuinigheid

Koop je een woning met een energielabel van (slechts) E of F? Dan ben je sinds 1 januari 2023 verplicht om dat gebouw binnen de vijf jaar te renoveren, naar energielabel D of beter. Als je daarvoor een renovatiekrediet moet afsluiten, helpt de overheid de rentelast dragen, met een rentesubsidie.

Hoe energiezuiniger je je woning maakt, hoe meer renovatiekrediet je kan lenen én hoe meer korting je krijgt. Opgelet: dit renovatiekrediet met korting kan je alleen afsluiten in combinatie met een hypothecaire lening. Je kan het krediet dus niet afsluiten voor een woning die je al bezit.

