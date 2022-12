Aantal personen met burn-out of depressie stijgt met meer dan 39 procent: wat betalen ziekenfondsen terug?

Spaargids.beHet aantal personen met een burn-out of depressie stijgt fors. In zijn recentste cijfers noteerde het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) een toename met meer dan 39 procent. De mutualiteiten schenken via hun aanvullende verzekering aandacht aan de geestelijke gezondheid van hun leden. Maar in welke mate verschillen hun terugbetalingen? Spaargids.be zocht het uit.

De statistieken voor 2021 zijn uiteraard nog niet helemaal verwerkt, maar uit die van 2020 blijkt dat het aantal personen met een psychische stoornis elk jaar opnieuw blijft toenemen. In 2020 waren dat er volgens het RIZIV 170.224. Voor 111.792 van hen was burn-out of depressie de oorzaak. In vergelijking met 2016 is dat een toename met maar liefst 39,23 procent.

Die statistieken hebben alleen betrekking op personen waarvan de invaliditeit is begonnen na één jaar arbeidsongeschiktheid. Via de aanvullende verzekering bieden de mutualiteiten een terugbetaling aan voor leden die kampen met hun geestelijke gezondheid.



CM: tot 240 euro voor volwassenen

CM-leden kunnen momenteel rekenen op een terugbetaling tot 720 euro voor jongeren en tot 240 euro voor volwassenen. Deze mutualiteit betaalt voor kinderen en jongeren per zitting 50 procent van het betaalde honorarium terug, met een maximum van 30 euro per zitting.

Het aantal tegemoetkomingen per persoon is beperkt tot 24, zodat je maximaal 720 euro kunt terugkrijgen. Voor volwassenen geldt dezelfde regel, met het verschil dat zij per zitting een maximumbedrag van 10 euro recupereren. In totaal kan een volwassene maximaal 240 euro terugkrijgen.

Tot eind dit jaar komen behandelingen van klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en psychotherapeuten (allen erkend door de FOD) in aanmerking voor terugbetaling.

Vanaf 1 januari 2023 betaalt CM volwassenen 10 euro per zitting terug voor behandelingen die gebeuren bij klinisch seksuologen, klinisch psychologen met een Europees certificaat en psychotherapeuten met een Europees certificaat.

Solidaris: 120 tot 160 euro voor volwassenen

Solidaris Vlaanderen heeft een terugbetaling voor twaalf beurten per jaar bij erkende psychologen of psychotherapeuten. Voor kinderen en jongeren gaat het om 50 procent van de kostprijs, met een maximum van 20 euro per beurt. Voor volwassen bedraagt de terugbetaling 50 procent van de kostprijs, met een maximum van 10 euro per beurt. In totaal gaat het per jaar om 240 euro voor kinderen en jongeren, en 120 euro voor volwassen.

Solidaris Antwerpen voorziet tot 50 procent korting op individuele begeleiding door een psycholoog, psychotherapeut, pijnpsycholoog of seksuoloog van Well2DAY. Je betaalt per consultatie slechts 28 in plaats van 58 euro, bij maximaal twaalf sessies per persoon per kalenderjaar.

Bij Solidaris Oost-Vlaanderen krijg je extra ledenkorting bij psychologen van het ziekenfonds. Solidaris West-Vlaanderen biedt een vast tarief voor leden bij fit&wel-psychotherapeuten. Solidaris Brabant betaalt ongeacht de leeftijd voor psychotherapie maximaal 160 euro terug. Het aantal tussenkomsten is beperkt tot acht sessies per jaar, met per zitting een terugbetaling van 20 euro.

Helan: tot 120 euro voor iedereen

Voor sessies bij de psycholoog, orthopedagoog of psychotherapeut voorziet Helan een tegemoetkoming van maximaal 10 euro per zitting. Dat is het geval voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Het voordeel geldt voor twaalf zittingen of maximaal 120 euro per kalenderjaar. Er is ook een Helan Luisterlijn voor wie nood heeft aan een gesprek met een psycholoog. Helan-leden hebben per jaar recht op vijf gratis gesprekken.



NZV en VNZ: tot 100 euro per jaar voor volwassenen

Tot 100 euro per jaar of tien sessies met maximaal 10 euro per sessie: dat bieden zowel het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen als het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. Die tegemoetkoming is voor kinderen, jongeren en volwassenen. Komen in aanmerking voor terugbetaling: sessies met erkende psychologen, klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en seksuologen.



LM: tot 60 euro per jaar voor volwassenen

Als lid van de Liberale Mutualiteiten krijg je voor een bezoek aan de psycholoog of psychotherapeut 10 euro per sessie terug. Voor een cursus mindfulness betaalt de mutualiteit 60 procent van de kostprijs terug. Voor beide vormen van therapie samen bedraagt de maximale jaarlijkse tussenkomst 60 euro. Voor kinderen en jongeren biedt de mutualiteit dezelfde voordelen aan, met een maximale jaarlijkse tussenkomst van 120 euro.

