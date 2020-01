Aantal pensioenspaarders dat kiest voor hoger plafond blijft laag, maar neemt toe ttr

06 januari 2020

17u59

Bron: belga 0 Geld Het aantal pensioenspaarders dat in 2019 heeft gekozen om een hogere premie te storten in hun pensioenspaarfonds of -verzekering in ruil voor een lager percentage fiscale aftrek, blijft erg klein. Maar bij verschillende banken gaat hun aantal wel in stijgende lijn, zo blijkt uit een rondvraag.

De federale regering voerde in 2018 een tweede plafond in voor de zogenaamde derde pijler. Pensioenspaarders kregen de keuze: of ze sparen tot 960 euro (dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd, red.) met een belastingvermindering van 30 procent, of ze sparen tot maximaal 1.230 euro met een fiscale aftrek van 25 procent.

Slechts een kleine minderheid van de pensioenspaarders koos voor het hogere maximumbedrag, maar hun aantal gaat wel in stijgende lijn. Bij BNP Paribas Fortis gaat het om 6,9 procent van de spaarders met een pensioenspaarfonds en 3,5 procent van de spaarders met een verzekeringsproduct. Dat is iets meer dan in 2018, toen hun aantal respectievelijk 6 procent en 3,4 procent bedroeg.

Bij KBC was de stijging meer uitgesproken: daar koos het voorbije jaar 8,5 procent van de actieve pensioenspaarders voor het hogere plafond. In 2018 was dit nog 4 procent. Bij Belfius tot slot kiest slechts 1 procent van de pensioenspaarders voor het hogere plafond. De meerderheid van hen is ouder dan vijftig jaar, zegt de bank.

Jongeren

Dit jaar komen overigens iets hogere stortingen in aanmerking voor de belastingvermindering. Het gaat dan om maximaal 990 euro met een fiscaal voordeel van 30 procent of maximaal 1.270 euro met een belastingaftrek van 25 procent.

Globaal blijft de markt van het pensioensparen via de derde pijler erg in trek, met name bij jongeren, blijkt nog uit de rondvraag. Zowel bij Belfius als bij KBC worden zowat de helft van de nieuwe contracten geopend door klanten jonger dan dertig jaar, klinkt het. De pensioenspaarfondsen, waarvan het rendement gelinkt is aan de evolutie van de beurs, hadden er vorig jaar trouwens een zeer goed jaar op zitten: met een gemiddeld rendement van 15,3 procent leverden ze de beste prestatie van de afgelopen tien jaar.

