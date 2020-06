Aantal online shoppers in België stijgt, maar de uitgaven op internet dalen met 8 procent JOBR

11 juni 2020

10u00

Bron: Belga 1 Geld De invloed van de coronacrisis op de online uitgaven van de Belgen was in het eerste kwartaal van 2020 duidelijk merkbaar. Het aantal online shoppers steeg wel, maar het totale aantal online uitgaven daalde met 8 procent naar 2,7 miljard euro. Opvallend is dat Vlaanderen veel zwaarder werd getroffen dan Wallonië en Brussel. Dat blijkt uit de eerste kwartaalcijfers van de BeCommerce Market Monitor.

Voor het eerst sinds de start van de Market Monitor-metingen is er een daling vastgesteld in de online uitgaven van de Belgen. Waar er de afgelopen jaren steevast een groei was van ongeveer 7 procent per jaar, gaat het nu om een daling van 235 miljoen euro. Dat is 8 procent lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De Belg kocht in het eerste kwartaal van 2020 producten met een totale waarde van 2,7 miljard euro.

Stijging aantal shoppers

Nochtans vonden veel meer consumenten hun weg naar het online shoppen. Met 7,5 miljoen online shoppers dit kwartaal is er opnieuw een stijging van 2 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019. Dat vertaalt zich in 117.000 consumenten die voor het eerst e-commerce ontdekken.

Uit de bevraging blijkt dat 4 op de 10 consumenten meer online gewinkeld hebben. En dat is ook merkbaar in het totaalaantal online aankopen. Dat aantal steeg tot 28 miljoen. Bovendien is 10 procent van de consumenten er nu al van overtuigd na de coronacrisis nog meer online te zullen shoppen.

Huis en tuin

De online uitgaven van producten groeiden met 227 miljoen euro. Opvallend is dat niet de categorie Media & Entertainment, met headphones en tweede schermen, de grootste winnaar is van de coronacrisis, maar wel de categorie huis en tuin. Die laatste groeide met 59 miljoen euro of wel 68 procent aan online uitgaven in het eerste kwartaal van 2020.

“Waar de consument vroeger kleinere producten, zoals verf en geurkaarsen, online kocht, is nu alle schroom weggevallen voor de online aankoop en levering aan huis van grotere stukken zoals tuinmeubels, barbecues en parasols. We verwachten dat de consument hier in de toekomst gebruik van blijft maken nu hij het gemak van thuislevering ontdekt heeft”, aldus Sofie Geeroms van BeCommerce. Ook de groei van de categorie Media & Entertainment met 10 procent is een gevolg van de lockdown en thuiswerken.

Exportgericht

De impact van de coronacrisis op de online handel blijkt veel groter in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen daalde de waarde van de uitgaven met 197 miljoen euro. Dat is een vermindering van 10 procent tegenover vorig jaar. In Wallonië en Brussel was er een daling met 39 miljoen euro, wat neerkomt op slechts 4 procent vermindering. Voornamelijk in de reis- en evenementensector is het verschil duidelijk merkbaar. Voor tickets voor attracties en events, zoals concerten, bioscoop en dierentuinen, was er een daling van een vierde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aankopen van reizen online zijn in Vlaanderen gehalveerd, terwijl er in Franstalig België slechts een vermindering met een kwart is. Volgens Sofie Geeroms is Vlaanderen veel meer exportgericht dan Wallonië en in die zin ook veel vatbaarder voor internationale trends. “De coronacrisis was in januari al in alle hevigheid aan het woeden in China en dat heeft zich op dat moment sneller in Vlaanderen gemanifesteerd dan in het zuiden van ons land.”

