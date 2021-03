Aantal jongeren in financiële moeilijkheden op jaar tijd met derde toegenomen

Miljoenen­in­ves­te­ring Marc Coucke geeft aandeel Greenyard vleugels op Euronext

22 maart Het aandeel van groente- en fruitbedrijf Greenyard is flink de hoogte in geschoten nadat bekend was gemaakt dat Marc Coucke fors investeert in de groep. Na goed een halfuur handel stond het aandeel circa 18 procent hoger op Euronext Brussels.