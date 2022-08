Aantal jonge beleggers verdrievoudigd: zo kan je het geld van je vakantiejob laten renderen

Spaargids.beSinds de coronapandemie is het aantal jonge beleggers fors gestegen. Uit een studie van de FSMA, de toezichthouder op de Belgische financiële markten, blijkt dat in 2021 bijna drie keer meer 18- tot 29-jarigen actief waren als belegger dan in 2019: 27.447 tegenover 10.299. Hoe laat je de centen van je vakantiejob het best renderen? En welke voordelen geniet je als je nog jong bent? Spaargids.be pluist het uit.

De eerste reflex die veel jongeren hebben, is het loon dat ze niet spenderen naar het spaarboekje versluizen. Dat blijft de veiligste manier om te sparen: op een gereglementeerd spaarboekje is je kapitaal gegarandeerd tot 100.000 euro. Alleen is het zo dat spaarrekeningen nauwelijks iets opleveren. De wettelijke minimumintrest bedraagt al geruime tijd amper 0,11%. Maar er zijn banken die meer bieden, met specifieke spaarrekeningen voor jongeren. Via de vergelijker van Spaargids krijg je een handig overzicht van die spaarrekeningen voor jongeren.

Beleggen in effecten

Voor wie meer rendement wil en iets meer risico’s durft te nemen, is beleggen in effecten misschien een optie. Maar als je dat zelfstandig wilt doen, dan moet je minstens 18 jaar zijn. Volgens de FSMA begeven meer en meer twintigers zich op de beleggersmarkt. Een van de redenen is dat de gemiddelde opbrengst bij beleggen mogelijk hoger ligt dan bij sparen, al is winst nooit gegarandeerd. En beleggen doe je in de regel met geld dat je niet of niet meteen nodig hebt, wat betekent dat je er eerst goed aan doet om een spaarbuffer aan te leggen. Daarmee kan je onverwachte uitgaven of eventuele financiële tegenvallers opvangen. Het is ook belangrijk dat je vooraf informeert welke risico’s en kosten er verbonden zijn aan je beleggingen. Want beleggingen verschillen van product tot product.

Waar jongeren mee bezig zijn

Momenteel genieten groene of duurzame beleggingen en beleggingsfondsen grote interesse, ook bij jongeren. Die fondsen bundelen producten van organisaties die de ESG-normen (Environmental, Social and Governance) volgen en die duidelijk aantonen dat ze veel aandacht schenken aan milieu, samenleving en goed bestuur. Ook populair bij jonge beleggers zijn niet-Europese aandelen en ETF’s of Exchange Traded Funds, beursgenoteerde fondsen die een index volgen. Volgens de FSMA hebben jongeren in 2021 meer dan zes keer meer belegd in ETF’s dan in 2019.

Voordelen

In elk geval is het zo dat een lange beleggingshorizon in het voordeel van jongeren speelt. Dat is de periode waarin ze hun beschikbare vermogen kunnen beleggen en niet hoeven aan te wenden voor andere zaken. Voor jongeren die starten met beleggen kan samengestelde interest aantrekkelijk zijn. Op die manier bouw je vermogen op, omdat je ook de gerealiseerde opbrengst telkens belegt. Als je bijvoorbeeld 1.500 euro – verdiend tijdens je vakantiejob – belegt en dat levert na een jaar 5% rendement op, dan heb je 1.575 euro. Is er het volgende jaar weer 5% rendement, maar dan op 1.575 euro, dan zie je je geld tot 1.654 euro aandikken. En zo gaat dat elk jaar verder – uiteraard in de veronderstelling dat je belegging ieder jaar winst oplevert. Toch is de regel: hoe sneller je als jongere begint met sparen en beleggen, hoe sneller je profiteert van samengestelde rente.

Keuze volgens profiel en wensen

Beleggen kan in aandelen, obligaties en fondsen. Voor welke beleggingsvorm je kiest, hangt af van je leeftijd, voorkeuren en risicobereidheid. Je moet weten hoelang je je geld kan missen. En je moet ook nagaan of je al dan niet in de problemen zou komen, mocht je belegging tegenvallen. Daarnaast is de minimuminleg bepalend.

