Aantal belastingcontroles bij fiscus daalt, maar rendement stijgt

26 juni 2018

Goed nieuws voor de fiscus en minder goed nieuws voor de belastingbetaler: het rendement van de controles in de personenbelastingen is in 2017 gestegen tegenover 2016. Hoewel het aantal controles daalde, steeg de gemiddelde inkomstenverhoging per dossier, zo blijkt uit het jaarverslag van de federale overheidsdienst Financiën.

Het gaat dus om de inkomstenverhoging, of de niet aangegeven inkomsten die na controle alsnog worden meegeteld en de aanslagen van ambtswege voor het ontbreken van een aangifte. In 2017 leverden zowat 2,24 miljoen onderzochte aangiften in totaal 3,51 miljard euro inkomstenverhoging op. Gemiddeld geeft dat 1.569 euro inkomstenverhoging per dossier in de personenbelastingen.

In 2016 werden wel zowat 34.500 aangiftes meer onderzocht in de personenbelasting, maar dat leverde gemiddeld zowat 250 euro minder per dossier op. Het ging om 2,27 miljoen onderzochte dossiers die in totaal 2,99 miljard euro inkomstenverhoging opleverden, of 1.314 euro gemiddeld.

Het gaat om de controles van dossiers waarvan de fiscus vermoedt dat er een en ander niet klopt. In acht op de tien gevallen gaat het om dossiers die op basis van parameters uitgelicht worden. De overige 20 procent wordt gecontroleerd op initiatief van de lokale diensten, aldus de woordvoerder van de FOD Financiën.

Ook bij de controles op de vennootschapsbelasting steeg overigens het rendement: van 21.194 euro per dossier naar 45.415 euro.

Fraude

Maar het gaat dus niet om de dossiers met grote, georganiseerde fraude. Die zitten immers bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Deze cijfers raakten al bekend: de BBI heeft vorig jaar meer dan 2,1 miljard euro boetes en belastingverhogingen opgelegd, een recordbedrag. Het gaat om ruim 400 miljoen euro meer dan het jaar voordien en een verdubbeling tegenover 2015. het aantal behandelde dossiers daalde wel bij de BBI: van bijna 2.500 naar zowat 1.350.

Anderzijds vroeg de BBI vorig jaar 334 keer bankgegevens op tegenover 186 in 2016. Ook bij de gewone controles maakte de fiscus meer gebruik van deze mogelijkheid: 265 keer tegenover 78 keer in 2016. Bij de btw werd vorig jaar 921 miljoen euro nagevorderd.