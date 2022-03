Aantal autodiefstallen nam in 2021 voor tweede jaar op rij af: heeft dat een invloed op de prijs van je autoverzekering?

IndependerHet aantal autodiefstallen in België vertoont al een tijdje een dalende lijn. Dat bewijzen cijfers van de Federale Politie. In de eerste helft van 2021 werden 19,2 procent wagens minder gestolen in vergelijking met een jaar eerder. Zorgt dat ervoor dat we ook minder voor onze autoverzekering zullen betalen? “Ja”, vertelt Serge Jacobs van Ethias aan Independer.be . “Al is er een grote ‘maar’.”

In de eerste helft van 2021 werden in België 2.057 wagens gestolen. Een jaar eerder waren er dat in dezelfde periode nog 2.515 en toen lag het aantal al historisch laag door het uitbreken van de coronapandemie. Procentueel gezien gaat het om een daling met 19,2 procent . Ter vergelijking: in 2019 werden er nog 3.497 wagens gestolen tussen januari en eind juni. De helft meer dus dan in dezelfde periode in 2021.

Opvallend: vooral in Wallonië vonden er begin 2021 minder autodiefstallen plaats (-30 procent). In Vlaanderen daalde het aantal diefstallen procentueel een stuk minder (-5,2 procent), maar ligt ook het aantal autodiefstallen in absolute cijfers flink lager. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef het aantal diefstallen quasi gelijk (-1,1 procent). Dat blijkt uit cijfers van de Federale Politie.

Effect op premie

Hoe kleiner de statistische kans op een diefstal, hoe lager de verzekeringspremie, zou je logischerwijs denken. Maar is dat ook zo? Autodiefstal en schade door diefstalpoging of inbraak worden vergoed door de mini-omnium- of omniumverzekering. “Of de daling in de schadestatistieken ook een daling in de verzekeringspremies teweegbrengt, is een vraag waar geen eenduidig antwoord op bestaat”, zegt Serge Jacobs van Ethias. “Als het aantal auto-inbraken structureel blijft dalen, zal dat in theorie zéker een effect hebben”, zegt Jacobs. “Maar, en dat is net het moeilijke, het betekent niet automatisch dat iedereen minder zal betalen.”

Dat zit zo: autodiefstal en schade door diefstal of inbraak maken deel uit van een ‘schadepakket’. De ongevallenstatistieken bepalen voor deel mee de premie van de omniumverzekering. Alleen zijn er nog diverse andere factoren die ook meespelen. En die verschillen van persoon tot persoon. Zo bepalen het aantal ongevallen dat je de voorbije jaren hebt gehad, de postcode van de gemeente waar je woont en je rijervaring mee de premie van de BA-verzekering. “Een autoverzekering is altijd een individuele berekening”, aldus Jacobs. Een percentage kleven op de gemiddelde ‘besparing’ door de dalende diefstalcijfers is dus onmogelijk. In de praktijk is het dus geen zekerheid dat de dalende diefstalcijfers zorgen voor een lagere verzekeringspremie.

