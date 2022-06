Aankoop van een brilmontuur of lenzen: hoe groot is de tussenkomst van de ziekenfondsen?

Spaargids.beLukt het niet meer om vlot de ondertitels op tv te lezen? Of moet je de krant almaar verder voor je uit houden? Dan dringt een bezoek aan de oogarts zich op. Daarna zit er vaak niks anders op dan langs te gaan bij een opticien of optometrist voor een bril of een set contactlenzen. Om het prijskaartje te drukken, schieten ziekenfondsen te hulp. Maar in welke mate? Wie betaalt het meeste terug? Spaargids.be rekent het uit.

Brillen en contactlenzen zijn niet goedkoop. Daarom voorziet elk ziekenfonds een tussenkomst. Kwestie van de financiële lasten van hun leden te verlichten. Maar niet elk ziekenfonds betaalt evenveel terug voor brillen en contactlenzen. En vooral: ieder ziekenfonds stelt andere voorwaarden.

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds betaalt per kalenderjaar per persoon tot 50 euro terug voor al het optische materiaal samen (brilmonturen, brillenglazen, lenzen en oogpleisters). Daarvoor heb je geen voorschrift nodig.

Eveneens voor al het optische materiaal samen, maar wel met een voorschrift van de oogarts, heb je elke vier jaar recht op 100 euro.

Iedereen, ongeacht de leeftijd, kan daarvan genieten. Er mag daarvoor wel geen terugbetaling zijn via de verplichte ziekteverzekering. De terugbetaling geldt voor brillen of lenzen op sterkte (met dioptrie verschillend van nul). Voor de terugbetalingstermijn geldt altijd de aankoopdatum van uw bril en lenzen.

Lees ook: Deze ziekenfondsen betalen je zonnecrème terug

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen voorziet jaarlijks een tussenkomst van maximaal 50 euro als er geen sprake is van een wettelijke tussenkomst. Zo recupereer je een deel van je kosten voor brillenglazen, contactlenzen en monturen.

Liberale Mutualiteit

Met een maximale terugbetaling van 50 euro per jaar voor de aankoop van een brilmontuur, brillenglazen en/of (nacht)lenzen zit de Liberale Mutualiteit op dezelfde lijn als het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. De Liberale Mutualiteit stelt twee voorwaarden: er is geen tegemoetkoming voor de aankoop van een zonnebril of van sierlenzen, en je ontvangt nooit meer dan het persoonlijke aandeel dat je zelf hebt betaald. Voor bepaalde sterktes van brillenglazen of lenzen en volgens je leeftijd krijg je wettelijk nog een extra terugbetaling.

Bond Moyson

Zonnebrillen op sterkte komen bij Bond Moyson wel in aanmerking voor een terugbetaling. Die vallen in dezelfde categorie als een brilmontuur met glazen, brillenglazen en lenzen. Voor al die instrumenten samen krijg je jaarlijks tot 50 euro terugbetaald.

Helan Onafhankelijk Ziekenfonds

Maximaal 50 euro per kalenderjaar per persoon jonger dan negentien jaar. Leden die ouder zijn ontvangen tot 30 euro per kalenderjaar. Dat is het principe bij Helan Onafhankelijk Ziekenfonds voor de terugbetaling van brillen en lenzen.

Christelijke Mutualiteiten

Ook de Christelijke Mutualiteiten komen voor maximaal 50 euro per kalenderjaar tegemoet wanneer een min-19-jarige een brilmontuur, brillenglazen, lenzen of een combinatie ervan aankoopt. Wie ouder is, krijgt een tegemoetkoming tot 40 euro per kalenderjaar. De CM stelt daarbij een aantal voorwaarden. Je koopt je bril bij een Riziv-erkende opticien of optometrist. De tegemoetkoming geldt niet voor een bril met dioptrie nul, voor herstellingen en als je een vergoeding krijgt van de ziekteverzekering.

Welk ziekenfonds past het best bij jou? Vergelijk ze snel via de vergelijker op Spaargids.be

Lees ook op Spaargids.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.