Aanhoudende problemen met 100.000 energiecontracten: welke stappen kan je ondernemen en heb je recht op een compensatie?

Bij de notaris Notaris grijpt in wanneer oudere dame ver onder marktprijs wil verkopen: “De koper had haar overtuigd dat 80.000 euro een goede prijs was”

Een notaris moet over de belangen van alle betrokken partijen waken. Dus grijpt notaris Joni Soutaer in wanneer een oudere dame haar huis ver onder de marktprijs wil verkopen. “Ze had weinig besef van de gangbare prijzen. Maar voor de koper was ik vermoedelijk een lastige bemoeial.” In deze reeks licht Soutaer wetten en regels toe vanuit situaties die ze meemaakt in haar kantoor.