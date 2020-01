Aandelenbeurzen onderuit door onrust in Midden-Oosten HR

06 januari 2020

12u07

De Europese aandelenbeurzen gingen deze voormiddag onderuit. Beleggers deden hun aandelen opnieuw van de hand door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten en zochten hun heil in veiligere havens als goud.

In Brussel gaat de Bel20 ruim 1,5 procent in het rood tot 3.932,30 punten. In Amsterdam noteerde de AEX-index rond het middaguur 1,3 procent in het rood op 602,98 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 1,7 procent in.

In Tokio is ook de Japanse aandelenbeurs met een flink verlies begonnen aan het nieuwe jaar. De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 1,9 procent lager op 23.204,86 punten en bereikte het laagste niveau in een maand tijd.

Beleggers deden hun aandelen van de hand door de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, die afgelopen week werden aangewakkerd door de dood van een hoge Iraanse generaal bij een Amerikaanse luchtaanval. Iran heeft wraak gezworen tegen de Amerikanen voor de dood van de machtige generaal Qassem Soleimani en liet weten zich niet langer aan het atoomakkoord te houden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gewaarschuwd dat wraakacties door Teheran direct zullen worden gevolgd met tegenaanvallen.

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De hoofdindex in Shanghai ging tussentijds 0,3 procent vooruit en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 0,9 procent in. De Kospi in Seoul verloor 0,9 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot een fractie hoger dankzij koerswinsten onder de energiebedrijven.

Olieprijzen stijgen

De olieprijzen vervolgden de opmars door de vrees voor mogelijke terroristische aanslagen op Saudische olievelden. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 63,77 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent meer op 69,58 dollar per vat.

Toch zal zich dat niet snel vertalen in een prijsstijging aan de tankstations. Net omdat de prijzen op de financiële markten heel vlug kunnen bewegen, bouwt de berekening van de Belgische maximumprijzen aan de pomp een vertraging in van een paar dagen. Mocht de olieprijs terugzakken naar het oude niveau, is er dus niks aan de hand.

Veel ingrijpender zou zijn dat Iran de Straat van Hormuz afsluit. Dat is een versmalling van de zee waar tankers uit andere olielanden moeten passeren om te exporteren naar het buitenland. Elke dag passeert ongeveer 20 à 30% van het wereldwijde olietransport door dat stukje zee van ongeveer 50 kilometer breed.

De euro was 1,1196 dollar waard tegen 1,1174 dollar op vrijdag. De goudprijs steeg naar het hoogste niveau in meer dan zes jaar, aangejaagd door de spanningen in het Midden-Oosten.