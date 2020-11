Aandelen schieten omhoog na nieuws over coronavaccin van Pfizer: “Mogelijk belangrijkste beursdag van het jaar”

Opticiens en verfwin­kels, nog discussie over hondenkap­sa­lons: ook deze zaken mogen toch openblij­ven tijdens de lockdown

2 november De lockdown voor de handel is minder strikt dan in maart. Er worden steeds meer uitzonderingen duidelijk. Maandag raakte onder meer bekend dat ook opticiens en gehoorcentra mogen openen. En in tegenstelling tot hun baasjes, kunnen honden misschien wél nog naar de kapper. Al is daar nog discussie over tussen federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).