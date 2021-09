Aandelen én bitcoin in het rood door dreigend faillissement Chinese vastgoedreus Evergrande

GeldDe aandelenbeurzen staan maandag wereldwijd in het rood. Beleggers zijn bezorgd over het dreigende faillissement van de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande en de gevolgen daarvan voor de Chinese economie en de wereldeconomie. Opmerkelijk is dat ook bitcoin waarde verliest. Bitcoin reageert niet altijd mee met de aandelenbeurzen, maar daar lijkt het nu wel op.

Beleggers schrokken van het nieuws dat het bedrijf zijn schuldeisers wil terugbetalen met afgeprijsd vastgoed in plaats van geld. Evergrande kampt met een schuldenberg van zo’n 260 miljard euro en beleggers vrezen dat een faillissement voor een domino-effect kan zorgen voor de Chinese economie en daarbuiten. Want ook internationale financiële instellingen leenden geld uit aan het concern.

In Hongkong kelderde Evergrande ruim 10 procent. Beijing lijkt vooralsnog niet van plan om in te grijpen en Evergrande van de ondergang te willen redden. In 2008 luidde de weigering van de Amerikaanse overheid om zakenbank Lehman Brothers te redden de financiële crisis in.

De Brusselse aandelenmarkt ging stevig in het rood. Tegen het einde van de handel herstelden de koersen zich wat. Bij het sluiten van de handel stond de Bel20-index nog 1,31 procent in het verlies bij een notering van 4.079,04 punten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een verlies van 1,2 procent op 34.167 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte ook 1,2 procent, tot 4.379 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent tot 14.800 punten.

Volledig scherm Het onafgewerkte Guangzhou Evergrande football stadium in Guangzhou. © AFP

Net als in Europa hadden met name grondstoffenbedrijven het moeilijk door de vrees dat China minder staal en andere ruwe materialen zal afnemen vanwege de problemen in de vastgoedmarkt. Maar ook andere grote fondsen kregen tikken door de economische zorgen. In de financiële sector was het beeld eveneens negatief door de zorgen voor klappen voor banken door het dreigende omvallen van Evergrande.

Bitcoin zakt mee met aandelen

De koers van cryptomunt bitcoin is ook gezakt naar het laagste niveau sinds begin augustus. De digitale munteenheid lijkt net als aandelenbeurzen te reageren op het dreigende omvallen van de Chinese vastgoedreus Evergrande.

De bitcoinwaarde is in 24 uur met bijna 9 procent gezakt. Volgens CoinMarketCap stond de bitcoinkoers op maandag begin van de avond (Belgische tijd) op ruim 37.000 euro. Die website houdt verschillende platforms in de gaten waarop cryptomunten worden verhandeld. Een bitcoin was twee weken geleden op 7 september nog dik 44.000 euro waard.

De bitcoin reageert niet altijd mee met de aandelenbeurzen, maar daar lijkt het nu wel op. Een cryptohandelaar van het Britse GlobalBlock wijst hier bijvoorbeeld op. Dit komt waarschijnlijk doordat de digitale munt steeds meer geïntegreerd raakt in de financiële markt wereldwijd.

Coinbase

Maar er was maandag ook ander nieuws waarop de cryptomarkten mogelijk reageren. Coinbase, het grootste Amerikaanse handelsplatform voor digitale munten, buigt voor de druk van autoriteiten en heeft besloten om een bepaald product, waarmee mensen geld konden verdienen door tokens uit te lenen, toch niet uit te brengen. Coinbase had het product eerder aangekondigd, maar dat kwam het bedrijf op fikse kritiek te staan van de Amerikaans beurswaakhond SEC. Die dreigde zelfs met een aanklacht te komen tegen Coinbase als de onderneming haar plannen zou doorzetten.

Volledig scherm Het logo van Evergrande bij het hoofdkwartier in Shenzhen. © AFP