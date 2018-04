Aandeelhouders en beleggers stellen almacht van Mark Zuckerberg bij Facebook in vraag ADN

Bron: ANP 0 Geld Aandeelhouders van Facebook zetten steeds meer vraagtekens bij de mate van controle die oprichter en topman Mark Zuckerberg over het bedrijf heeft. Ook willen beleggers dat het bedrijf een onafhankelijke president-commissaris krijgt, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. Nu heeft Zuckerberg een dubbelrol als topman en president-commissaris.

Institutionele beleggers zijn na het schandaal rond Cambridge Analytica scherper naar Facebook gaan kijken. Onder meer de schatkistbeheerders van de staat Illinois en de stad New York roepen op tot verandering. Zo willen zij ook drie nieuwe, onafhankelijke toezichthouders benoemen die kennis hebben van data en ethiek.

Zuckerberg heeft 14 procent van de aandelen, maar 60 procent van het stemrecht in Facebook. Hij liet onlangs in een interview bij het onlinemedium Vox nog weten dat Facebook-aandeelhouders blij moeten zijn dat het bedrijf achter het sociale netwerk door een enkele meerderheidsaandeelhouder wordt gecontroleerd. "We zijn niet overgeleverd aan de grillen van kortetermijninvesteerders'', aldus Zuckerberg.