Aandeel van Tesla zakt stevig op Wall Street na poll op Twitter

Twitte­raars stemmen voor verkoop Te­sla-aandelen van Elon Musk: “Was bereid om beide uitkomsten te accepteren”

Elon Musk heeft miljoenen mensen op Twitter laten beslissen over zijn Tesla-aandelen. Twitteraars hebben uiteindelijk massaal gestemd vóór de verkoop van 10 procent van de aandelen die Musk heeft in Tesla. De topman van het bedrijf had op het platform middels een poll gevraagd of hij ze van de hand moest doen. 57,9 procent van de ruim 3,5 miljoen stemmers zei ‘ja’ op die vraag.

7 november