Aandeel van snelweguitbater keldert na instorting van brug in Genua kg

16 augustus 2018

11u05

Bron: Belga 0 Geld Het aandeel van Atlantia, het bedrijf dat het stuk snelweg uitbaat dat instortte in Genua, is vandaag met een verlies van 23 procent aan de beursdag gestart in Milaan. Rond 10.25 uur bedroeg het verlies ruim 25 procent en noteerde het aandeel op 17,605 euro.

Het aandeel krijgt klappen, nadat de Italiaanse regering gisteren had bevestigd dat ze de concessie van Autostrade per l'Italia, een dochter van Atlantia, wil intrekken. Het is niet helemaal duidelijk of de regering alleen de concessie wil intrekken van het stuk autosnelweg in Genua, of van alle snelwegen die door het bedrijf worden beheerd.

De Italiaanse premier Guiseppe Conte houdt Atlantia verantwoordelijk voor de ramp in Genua waarbij tientallen doden vielen. Atlantia heeft investeerders gewaarschuwd voor zware verliezen vanwege de zaak.

"Alle verplichtingen nageleefd"

De wegbeheerder benadrukt wel dat aan alle contractuele verplichtingen is voldaan rond de brug. "We hebben er vertrouwen in dat we kunnen aantonen dat we steeds alle concessieverplichtingen nageleefd hebben", aldus Autostrade per l'Italia. Het zegt dat de controle op en het onderhoud van de brug steeds zijn verlopen "volgens de beste internationale standaarden".

Nog volgens de wegbeheerder is het te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van de instorting. Hij stelt hard te werken aan de heropbouw van de brug, een werk dat "binnen de vijf maanden" na de vrijgave van de site voltooid zou kunnen zijn.

De grootste aandeelhouder van Atlantia is de Benetton-familie.