Aandeel schiet als een raket omhoog op technologiebeurs Nasdaq: +4000% op één dag

Op de technologiebeurs Nasdaq in New York kon je woensdag een mooie cent verdienen. Eén aandeel in het bijzonder trok de aandacht naar zich toe. De waarde ervan schoot als een raket omhoog, met meer dan 4.000 procent. De reden daarvoor is niet ver te zoeken.

Dinsdag, bij sluiting van de beurs, was het aandeel SPI Energy 1,05 dollar waard (0,90 euro). Maar op de beurs kan het snel gaan. Het bedrijf SPI Enegery, met hoofdkwartier in Hong Kong, is gespecialiseerd in zonne-energie en biedt fotovoltaïsche oplossingen aan voor bedrijven, woningen, overheden en investeerders.

Vandaag maakte SPI Energy bekend dat het gestart is met een dochteronderneming, EdisonFuture. Het wil onder meer laadoplossingen voor elektrische wagens gaan bouwen. Met andere woorden: SPI Energy betreedt de markt waarop ook Tesla actief is. En Tesla is een van de populairste aandelen op de technologiebeurs Nasdaq. Sinds begin dit jaar steeg de waarde van het aandeel Tesla met meer dan 340 procent.

Beleggers waren door het dolle heen met de aankondiging van SPI Energy. Op enkele uren tijd schoot het aandeel volgens Bloomberg omhoog met meer dan 4.000 procent tot een maximale waarde van 46,67 dollar (40,02 euro). Daarna daalde het al snel weer met 55 procent, tot een waarde van 13,40 dollar (11,49 euro) op het einde van de beursdag om 16 uur (lokale tijd).

Toch ook belangrijk om weten, is dat er nog niet veel informatie beschikbaar is over EdisonFuture. Het bedrijf liet wel weten dat het, indien nodig, zal samenwerken met grote fabrikanten.

Het aandeel Tesla zakte donderdag 10 procent zette zo de verliesreeks van de voorbije dagen voort. Topman Elon Musk van de maker van elektrische auto’s liet weten dat de productie van de nieuwe goedkopere accu’s en van de betaalbare auto nog enkele jaren op zich laat wachten.

Nikola

Alles wat met elektrische voertuigen te maken heeft, wordt door beleggers met grote belangstelling gevolgd. Ook Nikola, een ontwikkelaar van elektrische trucks, maakte al gekke bokkensprongen op de beurs. Tussen het begin van het jaar en 9 juni steeg het met 672,58 procent. Sindsdien ging het bergaf, met meer dan 70 procent. Dat kwam onder meer na een onderzoek naar beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog bij het bedrijf. Oprichter Trevor Milton is er intussen vertrokken als bedrijfsleider.

