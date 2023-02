“Aan één agentschap dat mij ‘hielp’, ben ik 25.000 euro kwijtgespeeld”: onderneemster Jessica De Block (29) deelt haar levenslessen

Conny Vanden­dries­sche (58) stampte een miljarden­be­drijf uit de grond: “Als je van 1 euro 3 euro kan maken, gaat er een wondere wereld open”

Onderneemster Conny Vandendriessche (58) bouwde een internationaal miljardenbedrijf in de hr-sector uit en is gepassioneerd om vrouwen aan het ondernemen te krijgen. De lessen die ze decennialang leerde, en die van andere inspirerende vrouwen, deelt ze in haar boek ‘Dream, Dare, Do’. Wij vroegen de toponderneemster welk advies ze zou geven aan haar 20-jarige zelf en wat haar financiële toppers en missers zijn. “Met onze grootste financiële flater maakten we een verlies van 4 miljoen euro.”