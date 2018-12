Aan dit tempo komen we pas over 25 jaar in buurt van pensioenleeftijd van 65 ADN

20 december 2018

17u57

De uittredeleeftijd uit de arbeidsmarkt, de leeftijd waarop 50-plussers hun laatste job verlaten en werkloos, invalide of gepensioneerd worden - steeg in Vlaanderen sinds de pensioenmaatregelen onder Di Rupo met 2,5 maanden, tot 60,3 jaar. Aan dit groeitempo komen we pas over 25 jaar in de buurt van de officiële pensioenleeftijd van 65. Dat blijkt uit berekeningen van Steunpunt Werk.

De pensioenmaatregelen onder de regering-Di Rupo in de periode 2012-2016 deden de uittredeleeftijd sneller toenemen. In de periode 2001-2011 nam die slechts toe met 1,3 maanden per jaar, tegenover 2,5 maanden in de jaren nadien.

Met een gemiddelde uittredeleeftijd in 2016 van 60,3 jaar zit Vlaanderen op een gelijkaardig niveau als het Waals Gewest (60,3 jaar) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (60,2 jaar). De uittredeleeftijd bij mannen (60,5 jaar) is in Vlaanderen nog iets hoger dan bij vrouwen (59,9 jaar). In vergelijking met 2001 werd de kloof kleiner (-0,7 jaar). Afgaande op de groeivoet verwachten de onderzoekers dat ook vrouwen snel de grens van 60 jaar zullen overschrijden.

De nood aan langere loopbanen en een latere uittrede is volgens de onderzoekers dringender dan het huidig stijgingstempo van de uittredeleeftijd. "Enerzijds maken evoluties op vlak van scholarisatie van robotisering het aannemelijker dat mensen langer kunnen werken. Anderzijds kunnen er ook nevenwerkingen zijn van het gewijzigd beleid, zoals een hogere uitstroom uit werk richting arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. De werkbaarheid van jobs blijft een belangrijke component in verhaal van langer werken. Initiatieven die inspelen op het stimuleren van werkbaar en zinvol werk blijven cruciaal", aldus Bart Scholiers en Sarah Vansteenkiste van Steunpunt Werk.