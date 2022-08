9 van de 10 werknemers denken dat ze niet over hun salaris kunnen onderhandelen: “Velen hebben geen zicht op de loonpolitiek in hun bedrijf.”

Uit een onderzoek van hr-dienstverlener Tempo-Team en de KU Leuven blijkt dat 90 procent van de werknemers denkt dat ze niet over hun loon kunnen onderhandelen met hun werkgever. Van de werknemers die deelnamen aan hetzelfde onderzoek blijkt dat bijna één op drie wél open stond voor een loongesprek.

“Schoolverlaters onderhandelen doorgaans niet over hun loon”, zegt Piet Bulteel. “Ze hebben ook niet geleerd om dat te doen. Voor de rest speelt de bedrijfscultuur een grote rol. Is er wel een cultuur om over dergelijke ‘privébelangen’ te onderhandelen? Mijn ervaring is dat de meeste werknemers geen zicht hebben op de loonpolitiek van het bedrijf en geen zicht hebben op de verschillende componenten in een loonpakket.”

Voeling houden met de eigen mensen

“Het is in elk geval een herkenbaar verhaal”, zegt Jan Vanthournout. “Bij werknemers heerst er ook een zekere schroom om loongesprekken aan te gaan. Je hebt nu eenmaal verschillende persoonlijkheden en sommigen zijn ook mondiger dan anderen.”

“Voor de werkgevers is het dan weer belangrijk voeling te houden met de eigen mensen. Zo weten ze wat er precies leeft op de werkvloer, wat de onuitgesproken dingen zijn. Dat hoeven daarvoor geen ontevreden werknemers te zijn, maar medewerkers die iets willen of anders willen. Het gaat bovendien niet altijd rechtstreeks over loon. Door de hoge brandstofprijzen wenst een werknemer bijvoorbeeld meer dagen te telewerken. Of door een gewijzigde gezinssituatie wenst iemand andere dagen of uren te werken. Als de werknemer dat niet kan of durft aankaarten, dan bestaat de kans dat je een waardevolle kracht kwijtspeelt.



Een werkgever moet dus bij wijze van spreken een klein marktonderzoek voeren in eigen bedrijf. Maar soms gaat het effectief ook om onderhandelen over loon of bonussen. Dat kan complexer zijn. Belangrijk hierbij is flexibiliteit, zodat gesprekken resulteren in een win-winsituatie voor werknemer en werkgever.”

Quote Vaak vragen werknemers meteen veel of te veel. En dan lopen de onderhande­lin­gen snel vast of voelen ze meteen oncomforta­bel aan. Piet Bulteel, gastprofessor personeelsbeleid aan de Hogeschool Gent

Meer dan loonopslag

Je goed voorbereiden op een loonsgesprek is cruciaal, stipt Jan Vanthournout nog aan. “Vaak vragen werknemers meteen veel of te veel. En dan lopen de onderhandelingen snel vast of voelen ze meteen oncomfortabel aan. Bijvoorbeeld: je bent in principe tevreden met 50 euro opslag, maar je vraagt 100 euro.” Dan gaat de werkgever er onmiddellijk van uit dat wat de werknemer wenst niet haalbaar is voor het bedrijf. En dat komt onderhandelingssfeer niet ten goede. Lees hier 5 tips om een hoger salaris te vragen.

Eerlijkheid en rechtvaardigheid

Wie uit is op loonopslag houdt niet altijd rekening met de bredere achtergrond op de werkvloer. “Iets niet krijgen is meer demotiverend dan iets wel krijgen motiverend is”, zegt Jan Vanthournout. “Als werkgever kan je een werknemer blij maken door hem of haar iets meer loon te geven. Maar wat dan met zijn of haar collega’s die geen opslag krijgen? Door één iemand te belonen, kan je als werkgever ongewild voor een resem ontevreden werknemers zorgen. Als werkgever moet je rekening houden met iedereen. Eerlijkheid en rechtvaardigheid spelen een belangrijke rol. Een werkgever doet er goed aan een intern en extern rechtmatig loonbeleid te voeren.”

Aandachtspunten

En dan nog is het geen sinecure om elk werknemer tevreden te houden. “Het is niet zo gemakkelijk om vuistregels mee te geven omdat veel afhangt van de persoonlijkheid van de werknemer en de bedrijfscultuur van de werkgever”, zegt Piet Bulteel. “Wel is het belangrijk stil te staan bij enkele aandachtspunten. Bijvoorbeeld dat een onderhandeld loon de onderlinge relaties ten goede komt op langere termijn. Ook dat de loonverwachtingen en -evolutie duidelijk gemaakt moeten worden en dat de werknemer zich best op voorhand afvraagt welke componenten van een loonpakket voor hem het belangrijkste zijn.”

Tip: De voorbije vijf jaar is het aantal extralegale voordelen waar werknemers op kunnen rekenen met zowat 9 procent toegenomen. Bekijk hier op welke extralegale voordelen de meeste werknemers kunnen rekenen.

