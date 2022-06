9 tips om je woning te beschermen tegen inbrekers in de vakantie

Efarmz neemt Belgische activitei­ten van Gorillas over

Nadat Gorillas eerder aankondigde ermee te stoppen in België heeft het nu een overnemer gevonden: het Belgische online leveringsplatform Efarm. Brusselse klanten van Gorillas en Frichti kunnen nu al bij hen terecht. In september zal het ook mogelijk zijn voor klanten in Antwerpen. De dienst om boodschappen aan huis te leveren in minder dan 10 minuten wordt niet verdergezet.

