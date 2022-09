800 vluchten geschrapt door staking Lufthansa-piloten, ook annulaties op Zaventem

De stakingsactie van de piloten van Lufthansa en Lufthansa Cargo was gisteren al aangekondigd, nadat hun vakbond Vereinigung Cockpit een nieuw loonvoorstel van de directie had afgewezen. De staking verloopt tot nu zoals gepland, zegt een woordvoerder van de pilotenvakbond.



Lufthansa had gisteren al bijna het hele programma op haar hubs München en Frankfurt geannuleerd. Aan de passagiers wordt gevraagd niet naar de luchthaven te reizen, maar in plaats daarvan de trein te nemen of hun vlucht om te boeken.