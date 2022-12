8% riskeert te rijden onder invloed tijdens de feesten: "verzekeraar kan tot 31.000 euro van je terugvorderen”

Drank én drugs

Het aantal auto-ongevallen waarbij drugs in het spel zijn blijft hallucinant stijgen. Alleen al in de eerste helft van 2022 was bij 262 ongelukken met doden of gewonden de chauffeur onder invloed. Dat is een verdubbeling vergeleken met het jaar ervoor.

Acht procent van de Belgische bestuurders geeft toe minstens één keer per maand met drugs in het bloed achter het stuur te kruipen. Experts zeggen dan ook dat ‘drugs het nieuwe alcohol zijn’. Uiteraard blijft ook alcohol een groot probleem onder bestuurders, zeker tijdens de feestdagen.

Maar je brengt niet alleen levens in gevaar én riskeert torenhoge geldboetes, celstraf en een lang rijverbod door onder invloed achter het stuur te kruipen. Ook je autoverzekeraar grijpt in als je betrapt wordt.

Birgit Verbruggen van Independer: “Sommige verzekeraars vermelden in de polisvoorwaarden van de omniumverzekering uitdrukkelijk dat ze niet tussenkomen bij schade als er sprake is van alcoholintoxicatie. Je draait dan zelf op voor de schade. Sommige polissen sluiten alcoholintoxicatie daarentegen niet uit, tenzij de verzekeraar kan aantonen dat de schade het gevolg is van rijden onder invloed.”



Verhaalrecht

Maar niet alleen de schade aan je wagen zal niet worden vergoed. Je verzekeraar kan ook verhaalrecht uitoefenen op je. Dat wil zeggen dat de verzekeraar de schade die hij uitkeert aan de slachtoffers van het ongeval, kan terugeisen.

Birgit Verbruggen van Independer nuanceert: “In bepaalde gevallen kan de verzekeraar de schade die hij vergoedt aan de slachtoffers verhalen op de verzekeringnemer. Rijden onder invloed is er één van. De verzekeraar kan in dat geval alle schade tot een maximumbedrag van 31.000 euro van jou als verzekerde terugvorderen.”

Iedereen BOB?

Niet achter het stuur kruipen als je onder invloed bent van drugs of alcohol is een evidentie. Precies daarom is het zo belangrijk een BOB aan te duiden voor je een avondje gaat stappen. Een BOB-clausule in je autoverzekering zorgt ervoor dat ook wanneer je BOB met jouw auto een ongeval veroorzaakt, de schade aan de tegenpartij gedekt is. Let op: Niet elke autoverzekering heeft deze clausule, kijk dit dus op voorhand even na.

Voorziet je polis deze clausule niet, maar de autoverzekering van de BOB wel, dan kan het dat die verzekering de schade aan je auto vergoedt. Met een BOB-clausule in je full omnium betaalt je verzekeraar ook de schade aan je auto na een ongeval door de schuld van de BOB. Is je BOB zelf gewond geraakt in het ongeval dat hij heeft veroorzaakt, dan kan hij of zij een beroep doen op jouw bestuurdersverzekering.



