8 op de 10 Belgen verwacht dat het leven er na de coronacrisis anders zal uitzien

08 april 2020

8 op de 10 Belgen denken dat het leven er na de coronacrisis anders gaat uitzien, ook op financieel vlak. Dat blijkt uit de enquête die KBC, HLN en VTM Nieuws lieten uitvoeren. Dirk Ector, Directeur Ondernemers bij KBC, beantwoordt hier de meestgestelde vragen over ons geld na de coronacrisis.

Gaan we langer moeten werken door de impact van het coronavirus op de economie?

Ongeacht hoelang je gewerkt hebt, kun je vandaag op je 65ste met pensioen gaan. Dat is tot eind 2024 de wettelijke pensioenleeftijd. Vanaf 2025 wordt de wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken tot 66 jaar. En in 2030 komt er nog een jaartje bij. Die verhoging heeft onder meer te maken met de langere levensverwachting en moet de haalbaarheid van de pensioenen helpen garanderen. Omdat de impact van de coronacrisis eerder beperkt is in de tijd, zal dat niet tot een verschuiving van de wettelijke pensioenleeftijd leiden. Of dat zo blijft, zal uiteindelijk door de politiek bepaald worden.

Gaan de lonen dalen door de coronacrisis?

De loonvorming wordt onder meer bepaald door de winstgevendheid van het bedrijf, de schaarste van de competenties van de werknemer en de anciënniteit. Dat mechanisme is eigen aan het bedrijf en de coronacrisis heeft daarop geen impact. Meer algemeen kunnen de lonen volgens de loonbeschermingswet trouwens niet eenzijdig neerwaarts aangepast worden, tenzij de sectorverenigingen daarover overeenstemming bereiken. Maar dat is erg onwaarschijnlijk.

Gaan we later meer belastingen moeten betalen, langer moeten werken en krijgen we later een onleefbaar klein pensioen, omdat er nu allerlei premies worden gegeven?

De overheid wil het extra gat dat de coronacrisis in de begroting heeft geslagen zeer waarschijnlijk opvullen. De nu al prangende schuldpositie wordt er immers nog moeilijker door, zodat een verhoging van de belastingen de meest waarschijnlijke en makkelijkste piste is. Het antwoord op die vraag hangt wel af van een politieke beslissing en daar kunnen we vandaag geen uitsluitsel over geven. Of die belastingen bijvoorbeeld geheven zullen worden op arbeid, dan wel op vermogen of consumptie, is moeilijk te zeggen. Als de lijn van de voorbije jaren wordt doorgetrokken, lijken vooral de grote vermogens (verder) onder vuur te komen liggen en zal de consumptie zo veel mogelijk gespaard worden.

Gaat alles duurder worden?

Op dit moment is het niet duidelijk wat de kortetermijnimpact is van de coronamaatregelen. We verwachten geen bijzonder positieve of negatieve impact op het prijsniveau in België, al hangt ons land in grote mate af van de producentenprijzen die in het buitenland worden bepaald. Wel is het waarschijnlijk dat er prijzen kunnen stijgen door de verhoogde veiligheidsmaatregelen én omdat de wereldwijde aanvoerkettingen herbekeken moeten worden. In die context is het belangrijk om te onthouden dat het systeem van automatische loonindexering – zoals dat in België bestaat – werknemers beschermt tegen het feit dat het leven duurder wordt (beperkt tot maximaal 1,1 procent bovenop de index). Als de algemene prijzen (langdurig) zouden dalen, kan het nettoloon neerwaarts bijgesteld worden, zonder impact op de koopkracht.

