72% verandert voorlopig niets aan zijn of haar beleggingen

03 april 2020

Bijna 1 op de 10 Belgen zit noodgedwongen aan zijn spaargeld om rond te komen in deze coronatijden. Dat blijkt uit een enquête van KBC, HLN en VTM Nieuws. Dirk Ector, Directeur Ondernemers bij KBC, beantwoordt hier de meestgestelde vragen over leningen.

Zou ik de 500 euro die ik elke maand in mijn beleggingsportefeuille stort nu niet beter op mijn spaarrekening zetten?

Dit is een vraag die ik niet met één algemeen passend advies kan beantwoorden. Alles hangt immers af van je beleggingsprofiel en dat is maatwerk. Blijkt uit je profiel dat je voor een hoog rendement gaat, dan toon je je bereid om meer risico te nemen en kan je het waarschijnlijk ook aan om die 500 euro elke maand in je beleggingsportefeuille te blijven storten. Ben je eerder voorzichtig, dan wil je het beleggingsrisico beperkt houden. In dat geval is het misschien beter om het geld te parkeren op een spaarrekening.

Wat we in vorige marktcorrecties hebben gezien, is dat gedisciplineerd blijven investeren, elke maand, een zeer goede investeringsstrategie blijkt te zijn. Je belegt namelijk meer, gezien de markt goedkoper is. We raden dan ook aan om je pensioenspaar- en beleggingsplannen verder te zetten, als je daar tenminste de financiële mogelijkheid voor hebt.

Is dit een goed moment om aandelen te kopen?

Alles hangt af van je beleggingshorizon, met andere woorden: hoeveel risico ben je bereid te nemen, over welke liquiditeitsbuffers beschik je, hoe zit je als mens in elkaar, hoe lang kan je het geld missen? Corona of niet, verstandig beleggen is altijd: zorgen voor een goede spreiding in de tijd, een goede spreiding van de momenten waarop je aandelen koopt, een goede spreiding over de verschillende sectoren... Alles in één keer kopen of verkopen is nooit een goed idee. Kortom: beleg gespreid over verschillende aandelen, en spreid ook je instap heen de tijd heen. Er zijn nog veel onzekerheden in de markt, en dat vertaalt zich in forse schommelingen. Door je instap te spreiden in de tijd, zorg je waarschijnlijk voor een betere gemiddelde instapprijs.

Verkoop ik best al mijn aandelen nu of kan ik de crisis beter uitzitten?

Panikeer vooral niet en doe geen emotionele verkoop waar je later spijt van hebt. Deze correctie is fors en logisch gezien de volledig nieuwe situatie waarin we zitten. Het is belangrijk om in gesprek te gaan met je beleggingsadviseur bij de bank. Hij volgt de snel wijzigende situatie op de voet en is het beste geplaatst om een plan uit te tekenen, rekening houdend met de strategie van de bank maar ook met jouw beleggings-DNA.

