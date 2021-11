72.000 Belgen veranderden afgelopen jaar van bank: Hoe doe je dat gratis en zonder papierwerk?

SpaargidsMeer dan 72.000 mensen veranderden het voorbije jaar van bank via bankswitching. Dat is bijna dubbel zoveel als voor de invoering van de bankoverstapdienst in 2017. Waarom kan het interessant zijn om van bank te veranderen? Hoe gaat zo’n overstap in z’n werk? En hoeveel kost het? Spaargids.be legt uit.

Veel redenen om van bank te veranderen

De motieven om van bank te wisselen zijn zeer uiteenlopend. De voorbije jaren schroefden veel banken de rente op hun spaarrekeningen terug tot de wettelijke minimum van 0,11%. Toch blijkt uit een analyse via spaarvergelijker Spaargids.be dat verschillende nichespelers een veel hogere rentevoet afficheren.

Evengoed stap je over na het afsluiten van een woonkrediet of wil je je centen bij één of meerdere banken centraliseren. Een tevredenheidsonderzoek van Test Aankoop wees twee jaar geleden bovendien uit dat consumenten niet altijd te spreken zijn over de hoge bankkosten. Tot slot spelen motieven als digitalisering, een uitgebreid kantoornetwerk en de duurzaamheidsvisie ook een rol.

Tip: Betaal jij veel voor je zichtrekening? Vergelijk hier de kosten die de verschillende banken aanrekenen.

Hoe zet je je zichtrekening over naar een andere bank?

Je hoeft enkel een zichtrekening te openen bij je nieuwe bank en er een aanvraagformulier voor de bankoverstapdienst aan te vragen.

Welke acties ondernemen de betrokken banken?

Je nieuwe en vorige bank werken samen om:

• Je zichtrekening bij de vorige bank af te sluiten.

• Het saldo op je vorige zichtrekening over te zetten naar je nieuwe zichtrekening.

• Je betaalkaarten bij de vorige bank te schrappen.

• Je overschrijvingsopdrachten over te zetten naar jouw nieuwe bank.

• Je te informeren over actieve blokkeringen en beperkingen bij je vorige bank.

• Schuldeisers en terugkerende betalers op de hoogte te brengen van de bankoverstap.

Hoe zet je je spaarrekening over naar een andere bank?

Sinds bijna een jaar is het ook mogelijk om je spaarrekening over te zetten. Je opent in dat geval een spaarrekening bij je nieuwe bank en vraagt om via de bankoverstapdienst jouw spaarrekening bij je vorige bank te vereffenen.

Hoe lang duurt het voor je bent overgestapt?

Je kan op het bankoverstapformulier zelf de gewenste datum aangeven. De overstap vindt minstens tien bankwerkdagen en maximaal één maand na je aanvraag plaats.

Hoeveel kost het om van bank te veranderen?

De bankoverstapdienst is gratis.

Neemt elke bank deel aan de bankoverstapdienst?

Zowel je vorige als de nieuwe bank moeten de dienst aanbieden. Volgende banken zijn aangesloten: Axa Bank, Bank van Breda & Co, BNP Paribas Fortis, Beobank, bpost bank, CBC, Crelan, Europabank, Fintro, ING, KBC, NewB en VDK Bank.

Wat moet je doen als de bankoverstap niet vlot verloopt?

Bij een geschil wend je je tot de klanten- of klachtendienst bij uw bank. Ontvangt u geen bevredigend antwoord binnen een termijn van dertig dagen, dan kunt u gratis een beroep doen op Ombudsfin, de ombudsdienst voor financiële diensten.

Goed om weten

Het is ook mogelijk slechts enkele taken, zoals het overzetten van de betalingsopdrachten of de vereffening van je vorige zichtrekening, via bankswitching te regelen.

