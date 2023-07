7 tips om volgend jaar minder belastingen te betalen: “Deze soort laadpaal levert je tot 2.400 euro belastingvoordeel op”

Luc (74) en Miep (76) verruilden Boechout voor Noorwegen: “Duur? Op veel vlakken is het leven hier net goedkoper”

In het buitenland van je pensioen genieten? Het trekt veel gepensioneerde Belgen aan. Eén van de redenen om België vaarwel te zeggen is dat het elders goedkoper leven is. Maar is dat ook zo voor Luc Pittoors en Miep van Nimwegen die naar Noorwegen verhuisden, een land met een dure reputatie? Hoeveel besparen ze en waarop? Wat is er duurder in hun nieuwe thuisland? En wat speelde nog een rol in de keuze om te vertrekken? “Na één dag in België, krijgen we al heimwee naar Noorwegen.”