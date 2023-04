7.500 euro per jaar bijverdienen kan je pensioen soms stevig schaden: hier moet je op letten

KIJK. Waarom stijgt inflatie, en gaan onze lonen ook omhoog? Professor economie Stijn Baert legt uit

Voor het eerst in vijf maanden is de inflatie in ons land weer gestegen. Het leven wordt dus opnieuw sneller duurder, en dat terwijl het leek alsof het ergste voorbij was. Stijn Baert, professor economie en onze werkexpert, geeft duiding bij VTM NIEUWS.