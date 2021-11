67.000 Belgen werden vorig jaar slachtoffer van phishing: moet je bank je hiertegen beschermen?

Spaargids.beCriminelen zetten hun pogingen om wachtwoorden, bank- en identiteitsgegevens los te peuteren onverminderd verder. In 2020 vonden in ons land ongeveer 67.000 frauduleuze transacties via phishing plaats, goed voor een nettobedrag van 34 miljoen euro. Op welke manier moet je bank je beschermen tegen phishing? En is het de moeite om je extra te beschermen via een verzekering? Spaargids.be legt uit.

Phishing is een vorm van online criminaliteit waarbij onwetende slachtoffers criminelen toegang geven tot hun bankrekening of persoonlijke informatie. Vaak liggen frauduleuze mails, berichten of sms’jes aan de basis. Uit een studie van Febelfin en het onderzoeksbureau IndiVille blijkt dat alleen al in maart 2021 zo'n 34 procent van de bevolking minstens één phishingbericht ontving. 3 procent van wie ooit een phishingbericht ontving, ging er ook effectief op in.

75 procent tijdig gedetecteerd

Volgens bankenkoepel Febelfin leveren de Belgische banken veel inspanningen om kwaadwillige transacties te voorkomen. Investeringen in de veiligheid van mobiel en online bankieren, intensieve monitoring van transacties en sensibiliseringsacties zorgen ervoor dat de banken naar eigen zeggen meer dan 75 procent van de frauduleuze overschrijvingen detecteren, blokkeren of recupereren. Sommige banken zoals KBC bellen hun klanten zelfs op in geval van afwijkende betaalpatronen. Andere banken sturen in dat geval een sms.

Welke verzekeringen beschermen je tegen phishing?

Ondanks die veiligheidsmechanismen glippen er nog altijd heel wat vissen door de mazen van het net. Daarom bieden verschillende banken en verzekeraars een polis aan tegen phishing en andere vormen van cybercriminaliteit.

Baloise beschermt met Cyber Safe Alert-verzekering e-mailadressen, kredietkaarten, mobiele nummers en rijksregisternummers tegen cybercriminelen. De polis dekt onder meer het financiële verlies bij online betalingen, beschermt de klant en zijn gezin tegen gevaren op sociale media en biedt door het verwijderen van schadelijke software en het recupereren van verloren gegevens soelaas bij hacking en virussen. In totaal gaat het om een maximale tussenkomst van 7.500 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar. De kostprijs: 9 euro per maand voor individuele bescherming en 13 euro per maand voor familiale bescherming.

KBC biedt zijn klanten een internetverzekering aan. De klant recupereert er de onterecht betaalde bedragen mee, ontvangt een tussenkomst bij financieel verlies door identiteitsdiefstal en krijgt hulp bij reputatieschade. KBC betaalt het volledige bedrag van de schade terug tot maximaal 10.000 euro per schadegeval en per kalenderjaar. De bijdrage voor deze verzekering bedraagt 3 euro per maand per rekening of 6 euro per maand voor alle rekeningen binnen het gezin.

Axa pakt het anders aan. Het verzekert tegen cybercriminaliteit via zijn rechtsbijstandsverzekering eProtect. De verzekeraar betaalt in geval van schade de juridische kosten. Op die manier recupereer je mogelijk je centen, al moet de dader daartoe aanwijsbaar zijn. De polis komt ook tussen voor het verwijderen van schadelijke informatie. De juridische kosten zijn gedekt tot 10.000 euro per jaar, bij reputatieschade bedraagt het plafond 5.000 euro per schadegeval en verzekeringsjaar. De polis kost 103 euro per jaar.

Dekkingsuitzonderingen

Of een polis de moeite waard is, hangt onder meer af van je risicoprofiel en je online gewoontes en betaalgedrag. Je houdt er ook best rekening mee dat elke polis een lijstje met uitzonderingen kent. Wat onder ‘opzettelijke fouten veroorzaakt door de verzekerde’ valt, is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk. Ongeacht of je nu een verzekering afsluit of niet: voorzichtigheid is altijd geboden. Wie een verdacht bericht opmerkt, kan dat sturen naar het daartoe voorziene mailadres van zijn huisbank, of naar Safe on Web (verdacht@safeonweb.be), een initiatief van de overheid om de burger te informeren rond online veiligheid. In totaal ontvangt Safe on Web op die manier 12.500 berichten per dag.

Vind je dat jouw bank je voldoende beschermt tegen phishing? En wat vind je van de andere diensten? Spaargids.be en IVOX organiseren voor de vijfde keer de Bank Awards en gaan op zoek naar de beste bank. Laat je mening horen, vul de enquête in en maak kans op een iPhone 12. Klik hier voor de enquête Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. De resultaten worden op 4 december bekendgemaakt.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.