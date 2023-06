60% Luminusklanten heeft weer vast contract: experts leggen uit of nu intekenen voordelig is

“Aanvaard een erfenis niet te snel”: experte waarschuwt voor onverwach­te erfbelas­ting

België is internationale belastingkampioen. In ons land is het zelfs mogelijk dat je erfbelasting hoger is dan de erfenis zelf. Met andere woorden: je moet meer betalen dan je erft. ‘Hoe kan dat?!’, vraag je je wellicht af. Onze experte in erfrecht, Ayfer Aydogan, legt het uit en vertelt hoe je dit risico kan vermijden.