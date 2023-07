6 procent minder woningen verkocht in Vlaanderen, maar toch dalen de prijzen niet

Er werden in de eerste helft van 2023 fors minder huizen en appartementen gekocht, dat blijkt uit nieuwe cijfers van notaris.be. De verminderde druk op de markt zorgt er evenwel niet voor dat de prijzen omlaag gaan. Integendeel, in Vlaanderen blijven ze zelfs stijgen. We zetten de cijfers op een rij.

In ons land waren er in het algemeen 4,2 procent minder vastgoedtransacties in de eerste zes maanden van 2023, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen gaat het om een daling van 5,9 procent. In Brussel en Wallonië daalden de transacties met 3,7 en 1,1 procent. In West-Vlaanderen is de daling met 8,6 procent het grootst, en in Limburg met 1,7 procent het kleinst. Al steeg het aantal vastgoedtransacties in bijna alle provincies wél opnieuw in juni.

Bekijken we het gemiddelde voor België, dan daalt de prijs van de huizen veel trager dan de activiteit op de vastgoedmarkt – met slechts 0,3 procent als je geen rekening houdt met inflatie. De gemiddelde prijs voor een appartement is in België net met 1,7 procent gestegen. Op De Woonwijzer onderaan dit artikel kan je achterhalen hoe de prijzen in jouw gemeente evolueren.

De gemiddelde prijs voor een huis daalde met 0,3 procent in vergelijking met 2022. Zo kost een huis in België nu gemiddeld 320.937 euro. “Dat is opvallend, aangezien de prijs van een huis de afgelopen jaren telkens steeg. Vijf jaar geleden bedroeg de gemiddelde prijs van een huis in België 253.608 euro,” vertelt notaris Bart van Opstal. Toen betaalde je enkel in Vlaams-Brabant gemiddeld meer dan 300.000 euro, en enkel in Brussel meer dan 400.000 euro.

In Vlaanderen ligt de prijs wat hoger dan het gemiddelde, en steeg die prijs ook verder met gemiddeld 1,7 procent (zonder rekening te houden met de inflatie). Met een gemiddelde prijs van 358.863 euro, kost een huis in Vlaanderen gemiddeld genomen 177.849 euro minder dan een huis in Brussel, en 122.715 euro méér dan een huis in Wallonië.

In Oost-Vlaanderen bleef de gemiddelde prijs van 337.925 euro stabiel, maar in West-Vlaanderen betaal je 1,2 procent meer (gemiddeld 321.433 euro) en in Limburg zelfs 4 procent meer (gemiddeld 309.329 euro) dan vorig jaar. De gemiddelde prijzen voor een huis in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant bedragen respectievelijk 384.850 euro en 417.554 euro, wat respectievelijk 5.565 en 11.349 euro meer is dan in 2022. Gemiddeld genomen kost een huis in Brussel vandaag 536.712 euro. Dat is 22.952 euro minder dan vorig jaar – opnieuw zonder rekening te houden met inflatie.

Tijdens de eerste helft van dit jaar kostte een appartement in Vlaanderen gemiddeld 263.953 euro, ofwel 8.071 euro meer dan het gemiddelde in ons land. Buiten de inflatie gerekend is het een prijsstijging van 2,5 procent of 7.000 euro tegenover 2022. Het prijsverschil met een huis is nu zo’n 95.000 euro, ongeveer 34.000 euro meer dan in 2018. Brussel zag een lichte daling in de prijs van appartementen, naar een gemiddelde van 273.208 euro in de eerste helft van 2023, terwijl de Vlaamse provincies prijsstijgingen zagen tussen 1,9 procent in Antwerpen en 6,3 procent in Limburg.

Limburg behoudt zijn positie als goedkoopste Vlaamse provincie. Een appartement kost er gemiddeld 245.890 euro. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich Vlaams-Brabant, waar je gemiddeld 283.140 euro neertelt voor een appartement. In Antwerpen komt de gemiddelde prijs neer op 256,914 euro, en West- en Oost-Vlaanderen leunen dicht tegen elkaar aan met gemiddelde prijzen van respectievelijk 268.195 en 268.050 euro.

Nieuwbouwappartementen trekken prijzen op

Er is een verschil in prijsstijgingen tussen bestaande en nieuwe appartementen. Terwijl je in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 12,6 procent meer betaalt voor een nieuwbouwappartement in vergelijking met vorig jaar, is dat maar 0,1 procent meer voor bestaande appartementen. De gemiddelde prijzen voor de twee verschillen er bijna 100.000 euro van elkaar.

Het aandeel van de transacties voor nieuwbouwappartementen is het kleinst in vijf jaar. Voor een nieuwbouwappartement tel je in Vlaanderen nu gemiddeld 326.931 euro neer, ofwel 5,2 procent meer dan vorig jaar. 74 procent van de nieuwbouwappartementen werd verkocht in Vlaanderen, en slechts 6 procent in Brussel, waar de prijs gemiddeld 344.514 euro is.

Steeds minder jonge kopers

Het aandeel van de jonge kopers daalde in België van 34 procent in 2018, over 29,3 procent in 2022, tot 27,3 procent in 2023. In Vlaanderen lijken mensen die dertig jaar of jonger zijn, vaker een huis te kopen dan in Wallonië of Brussel. Hun transacties zorgden voor 28,7 procent van het totaal.

Oost-Vlaanderen kent de meeste jonge kopers: het totale aandeel bestaat er uit 30,9 procent. In Antwerpen gaat het om 30,4 procent, in Limburg om 29,8 procent, in West-Vlaanderen om 26,9 procent, in Vlaams-Brabant om 24,1 procent en in Brussel om 20,5 procent. De gemiddelde leeftijd varieert in Vlaanderen tussen 39 en 42 jaar. Ruim de helft van alle kopers in België is tussen de 31 en 50 jaar oud, naast 16,9 procent kopers die tussen 51 en 65 jaar oud zijn. Het aandeel kopers boven de 65 is 4,4 procent.

