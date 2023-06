“6 op de 10 Belgen hebben bijstand nodig om aangifte in te vullen”: volg live de Belastingmarathon en krijg fiscale tips van experten

Nog 138.667 dollarmil­jo­nairs in ons land

In de voorbije tien jaar is het aantal dollarmiljonairs nog nooit zo fel gedaald. De geopolitieke en macro-economische onzekerheid is daar niet vreemd aan. In ons land laat de daling zich minder sterk voelen, blijkt uit het laatste “World Wealth Report” van consultancybureau Capgemini. 138.667 Belgen mogen zich nog steeds dollarmiljonair noemen.