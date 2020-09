6 op de 10 Belgen gebruiken minder cash, coronapandemie versnelt trend ADN

10 september 2020

08u33

Bron: Belga 1 Geld Bijna zes op de tien Belgen zeggen in 2020 minder cash te gebruiken dan een jaar geleden en de helft is terughoudender om cash te gebruiken sinds het begin van de pandemie, zo blijkt uit een internationale studie van het Economisch Bureau van ING. "Het gebruik van contant geld zat al vóór 2020 in een dalende lijn en de coronapandemie lijkt die trend flink te hebben aangewakkerd", zegt ING donderdag in een persbericht. Cash blijft wel populair voor kleine uitgaven, als betaalmiddel in de zwarte economie en als spaarmiddel, klinkt het nog.

Het Economisch Bureau van de bank bevroeg duizend Belgen en analyseerde zowat 20 miljoen transacties in België, tussen begin maart en eind augustus 2020. Daaruit blijkt dat 70 procent van de Belgen minder cash gebruikt sinds ze contactloos kunnen betalen. Daarnaast zegt 59 procent in 2020 minder cash te gebruiken dan een jaar geleden.

Terughoudender

De coronapandemie versnelde het dalende gebruik van baar geld. ING wijst op de sluiting van fysieke winkels tijdens de lockdown, de anderhalvemeterregel en de angst dat bankbiljetten het virus zouden overdragen. Zowat de helft van de Belgen (52 procent) zegt sinds het begin van de pandemie terughoudender te zijn met het gebruik van cash.



"Van begin maart tot eind augustus 2020 daalde het gebruik van geldautomaten om cash af te halen in België met 43 procent en het opgenomen bedrag met 36 procent tegenover dezelfde periode in 2019", zegt Charlotte de Montpellier, economist bij ING België, in het persbericht.

Die trend was minder uitgesproken in augustus, maar wel nog sterk aanwezig ondanks de heropening van de winkels en restaurants. In augustus is 25 procent minder cash opgenomen dan in 2019, zo blijkt.

Nog niet verdwenen

Cash is weliswaar nog niet verdwenen, stelt ING nog. "In eerste instantie blijft contant geld opvallend populair voor kleine voedingsuitgaven zoals een lunch, snack of koffie, als zakgeld voor kinderen en als betaalmiddel in de taxi", klinkt het. "Bankbiljetten blijven ook het uitverkoren betaalmiddel in de zwarte of informele economie, dankzij hun anonieme karakter.”

Tot slot wijst ING nog op de rol van cash als reserve. "De Europese Centrale Bank schat dat meer dan een derde van de eurobankbiljetten in omloop wordt gebruikt als spaarmiddel binnen het eurogebied.”

