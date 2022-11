6 op de 10 Belgen besparen op uitgaven door energiecrisis: welke aankopen laten we het eerst links liggen?

De Belgische inflatie bereikte met 12,3 procent in oktober haar hoogste niveau sinds 1975. Uit de cijfers van een ING-bevraging bij zo’n 1.000 landgenoten begin november blijkt dat 6 op de 10 landgenoten besparen op dagelijkse uitgaven als gevolg van die inflatie en torenhoge energieprijzen. Zo letten we extra op bij de aankoop van verse voeding en kruidenierswaren. Een kleine meerderheid van de Belgen snoeit ook in hun kledingbudget. Ongeveer de helft van de Belgen beknibbelt daarnaast op zijn uitgaven voor horeca, reizen en recreatieve activiteiten.

De huidige crisis drukt ook sterk onze online uitgaven. Tijdens de coronapandemie bestelden we massaal via het internet, maar volgens ING lijkt e-commerce onder druk te staan sinds de coronaversoepelingen. Zo geeft bijna een kwart aan dat ze minder vaak online kopen sinds de coronaversoepelingen. “De achteruitgang is vooral te wijten aan een algemene verslechtering van het economische klimaat en niet doordat consumenten opnieuw vlotter de weg vinden naar fysieke winkels. De verkopen tijdens Black Friday zullen naar alle verwachting dan ook wat lager uitvallen dan de voorbije jaren. Zo’n kwart van de Belgen stelt dat ze minder zullen uitgeven tijdens de feestdagen en Black Friday”, klinkt het bij ING.

Quote Hoewel onze koopkracht veel beter beschermd is dankzij de automati­sche loonindexe­ring in vergelij­king met de buurlanden, lijkt de crisis toch een grotere impact te hebben op ons uitgavenpa­troon.

Voorzichtiger dan Nederland

Opvallend feit is dat Belgen meer blijken te snoeien in die online uitgaven, en dat in alle productcategorieën, dan de Nederlanders en Duitsers die ook deelnamen aan de ING-bevraging. Zo’n 28 procent van de Belgen koopt online minder kledij en schoenen aan, terwijl dat in Nederland slechts 14 en in Duitsland 23 procent is. “Hoewel onze koopkracht veel beter beschermd is dankzij de automatische loonindexering in vergelijking met de buurlanden, lijkt de crisis toch een grotere impact te hebben op ons uitgavenpatroon. Belgen lijken veel voorzichtiger en bereid om steviger te snoeien in hun uitgaven om deze moeilijke periode door te komen. Ook voor volgend jaar verwachten we niet meteen beterschap. Volgens onze prognose zal de Belgische economie in 2023 met 0,4 procent krimpen”, stelt ING.

Liefst 9 Belgen op 10 nemen extra maatregelen om hun energieverbruik te verminderen, blijkt ook nog uit het onderzoek. Zo’n 4 op 10 springt zuiniger om met het gebruik van elektrische apparaten en bijna 1 op 10 is recent overgestapt van energieleverancier. Niet onlogisch aangezien 4 op de 10 Belgen aangeven dat hun energiefactuur meer dan verdubbeld is in het voorbije halfjaar. “Voor bijna 1 op de 10 is de factuur zelfs meer dan vervijfvoudigd”, schetst ING. “Voor 37 procent van de Belgen gaat momenteel meer dan een tiende van het netto gezinsinkomen naar energie, voor 7 procent loopt dat zelfs op tot meer dan een kwart. Weinig verrassend worden huishoudens met een lager gezinsinkomen relatief harder getroffen door de stijgende energieprijzen. Zij wonen vaker in woningen met een slechte energiezuinigheid waardoor de energiekosten zwaarder doorwegen.”

