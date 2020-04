58% van de Belgen verwacht dat de belastingen gaan stijgen door de hoge kosten van de coronamaatregelen CORONA & UW GELD Aangeboden door KBC

07 april 2020

Dat de coronacrisis financiële wonden zal slaan, daarover is iedereen het eens. Maar hoe zit het met onze belastingen? Meer dan de helft van de Belgen verwacht dat de belastingen zullen stijgen. Dat blijkt uit een enquête van KBC, HLN en VTM Nieuws. Hieronder de meestgestelde vragen over belastingen.

Zal ik volgend jaar de gevolgen van mijn tijdelijke werkloosheid voelen in mijn belastingen?

De berekening van hoeveel je netto overhoudt van de werkloosheidsuitkering is ingewikkeld. Ze hangt af van je gezins- en inkomenssituatie. Je moet misschien meer bijbetalen, maar je kunt evengoed meer terugkrijgen als je je aanslagbiljet van inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) ontvangt.

Ik werk 30% minder door de coronamaatregelen. Heeft dat invloed op mijn verlofdagen en vakantiegeld in 2021?

Dagen tijdelijke werkloosheid door overmacht worden in principe niet gelijkgesteld aan gewerkte dagen en hebben dus invloed op de jaarlijkse vakantie van het daarop volgende jaar. Tijdens de coronavirus is daarop een uitzondering gemaakt: de dagen tijdelijke werkloosheid worden wel gelijkgesteld met arbeidsdagen en hebben dus geen invloed op de jaarlijkse vakantie (vakantieduur en vakantiegeld) in 2021.

Zal ik volgend jaar meer belastingen betalen omdat ik economisch werkloos ben?

Nee, je betaalt niet meer belastingen. Werkloosheidsuitkeringen worden – net zoals je normale loon – belast aan de progressieve tarieven in de personenbelasting (hoogste tarief bedraagt 50%). Je krijgt misschien zelfs een belastingvermindering voor je ontvangen werkloosheidsuitkeringen als je totale inkomen in 2020 niet hoger is dan 29.600 euro. Het kan wel zijn dat je in 2021 meer belastingen moet betalen dan in andere jaren, omdat er slechts 26,75% bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op werkloosheidsuitkeringen. Het omgekeerde is ook mogelijk, namelijk dat je in 2021 meer belastingen terugkrijgt dan andere jaren.

Door het lange thuisblijven moeten we na de crisis waarschijnlijk overuren draaien op het werk en kunnen we daardoor moeilijk alle wettelijke vakantiedagen opnemen. Heeft dat invloed op onze belastingen volgend jaar?

Als je in 2020 niet al je wettelijke vakantiedagen kunt opnemen, moeten ze worden uitbetaald. Vakantiegeld wordt belast als ‘normaal’ loon aan progressieve tarieven personenbelasting.

