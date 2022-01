5 tips om in 2022 te besparen op je vaste kosten

Bespaar op je telecomabonnement

De coronacrisis zorgde voor een verschuiving binnen ons dataverbruik. Een degelijk wifinetwerk is cruciaal om vlot te telewerken én series te streamen. Mogelijk wil je ook voldoende mobiele data om onderweg altijd en overal bereikbaar te zijn. Langs de andere kant tonen cijfers aan dat we steeds minder bellen. Mogelijk zorgen je veranderende telecombehoeftes ervoor dat je abonnement niet meer afgestemd is op je noden. Gebruik je alle diensten die in je pakket zitten? Of heb je nood aan meer mobiele data of meer belminuten? Vergelijk de verschillende telecomabonnementen op Mijntelco.be en check of jouw tarief wel het goedkoopste is.

Bespaar op je zichtrekening

Sinds 1 januari is het gebruik van heel wat zichtrekeningen opnieuw duurder. Hoewel duurdere zichtrekeningen een jaarlijks terugkerend fenomeen vormen, valt het op dat de meeste prijsstijgingen zich dit jaar in de vaste kosten situeren en dus niet op het vlak van manuele, offline transacties. Vergelijken is dus de boodschap. Door over te schakelen, kan je afhankelijk van je bank een handvol euro’s besparen, hetzij per maand, hetzij op jaarbasis. Enkele banken bieden ook een gratis zichtrekening aan, al zijn daar wel voorwaarden aan verbonden. Vergelijk de tarieven en diensten van de verschillende zichtrekeningen op Spaargids.be.

Tip: Om over te stappen naar een andere bank, kan je gebruik maken van de gratis bankoverstapdienst.

Bespaar op je ziekenfonds

Elk ziekenfonds biedt je dezelfde wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering. Hoewel er onderlinge prijsverschillen zijn, veranderde 72% van de Vlamingen nog nooit van ziekenfonds. Tussen het goedkoopste en duurste ziekenfonds zit nochtans een jaarlijks prijsverschil van 22,88 euro. Met aanvullende verzekeringen kan dat verschil nog hoger oplopen. Overstappen kan eenvoudig én gratis. Je hoeft enkel je nieuwe ziekenfonds op de hoogte te brengen. Zij zullen de nodige stappen ondernemen om jouw dossier over te nemen. Vergelijk hier zelf de tarieven van de verschillende Vlaamse ziekenfondsen.

Bespaar op je autoverzekering

Belgen blijven graag trouw aan hun verzekeraar, óók als het over hun auto gaat. Toch is het aangewezen op regelmatige basis je polis te checken. Een full omnium is vooral aan te raden bij wagens tot 4 à 5 jaar oud. Dan is je voertuig het meeste waard. Is je auto meer dan 10 jaar oud? Dan volstaat een BA-verzekering. Jaarlijks bespaar je zo tientallen tot honderden euro’s. Vergelijk hier eenvoudig je autoverzekering op Independer.be.

Bespaar op je kredietkaart

Wie de kosten van zijn of haar kredietkaart jaarlijks vergelijkt, kan makkelijk 50 euro voordeel doen. En dat is slechts het begin. Bij kredietkaarten loeren de termen ‘gold’, ‘platinum’ en ‘silver’ om de hoek. Houd in het achterhoofd dat je met een klassieke kredietkaart veelal voldoende hebt. Zo bespaar je élk jaar tot 360 euro extra. Nog een tip: vermijd geldafhalingen met je kredietkaart. Banken rekenen er tot 5 euro per transactie voor aan. Vergelijk hier de kosten en promoties van de verschillende kredietkaarten en kijk welke optie voor jou het goedkoopste is.

Dit artikel is u aangeboden door onze partners Spaargids.be, Mijntelco en Independer.be